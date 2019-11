Pallanuoto | Euro Cup 2019-2020 | altra vittoria e semifinale raggiunta per l’AN Brescia

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) Saranno addirittura due le compagini italiane al via delle semifinali dell’Cup di. Dopo l’impresa pomeridiana dell’Ortigia, in serata l’ANha confermato il risultato dell’andata in casa, imponendosi anche in trasferta nel quarto di finale di ritorno con il Miskolc per 11-10. Tutto facile per la compagine di Sandro Bovo che poteva gestire il 17-10 della Mompiano. Ancora una volta show di Giacomo Cannella, autore di cinque reti. MISKOLC-10-11 (2-2, 1-1, 3-5, 4-3) and. 10-17 Miskolc: Csoma, B. Banicevic, Krijestorac 2, Hornyak, A. Nagy 1, Manzi, Vadovics 3 (1 rig.), Bedo 1, Vismeg, Misic 1, Milicic, Stojanovic 2, Mizsei. All. Vidumansky: Del Lungo, Alesiani 2, C. Presciutti, Buha 1, Cannella 5 (1 rig.), Nikolaidis 2, Balzarini, Nora, Tononi, Bertoli, Figari 1, T. Gianazza, M. Gianazza. All. ...

RiccardoBian : RT @il_siracusano: Siracusa batte #Atene. Ortigia in semifinale ... - #Pallanuoto #Cc_Ortigia #Euro_Cup #Vouliagmeni - - il_siracusano : Siracusa batte #Atene. Ortigia in semifinale ... - #Pallanuoto #Cc_Ortigia #Euro_Cup #Vouliagmeni -… - GiuCesareo : #Pallanuoto, l'@ccortigia scrive la storia e vola in semifinale di Euro Cup. I siracusani, dopo il 9-9 dell'andata,… -