Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) Si è concluso nel migliore dei modi per l’il Campionato Europeo 2019 casalingo di, disputatosi dal 4 al 9 novembre al BolaClub di Roma. La Nazionale tricolore maschile ha infatti conquistato il titolo europeo a squadre per la prima volta davanti al pubblico capitolino sconfiggendo nettamente lain finale per l’oro con lo score totale di 2-0 senza dover ricorrere all’incontro di spareggio. Gli azzurri, che in semifinale avevano avuto la meglio sulla Germania per 3-0, non hanno lasciato scampo ai cugini transalpini aggiudicandosi ilpunto grazie al duo formato da Simone Cremona e German Tamame (6-1, 6-2 contro Tison/Maigret) per poi chiudere i conti al termine di una batta durissima con ildi Michele Bruno e Andres Britos per 6-4, 6-7, 7-5 contro Bergeron/Scatena. Epilogo amaro ma bilancio sicuramente positivo invece per la ...

OA_Sport : Padel, ITALIA NELLA STORIA! Primo trionfo di sempre agli Europei, battuta la Francia nella finale a squadre! - gzreset : #Padel, #Italia Campione d’Europa ???????????? @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport @padelfip @WorldPadelTour @Coninews - vezzoman : Ho seguito ora in tv vittoria italia su’ francia agli europei di padel .... domani gioco ...... ma resto del parer… -