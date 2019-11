P.A.:turnover,150 mila assunzioni annue

Dal prossimo anno, la Pubblica Amministrazione assumerà circa 150persone in 12 mesi. Sono le previsioni del ministero guidato da Fabiana Dadone. I numeri rispondono altornato al 100% in tutti gli uffici pubblici. A questi si devono aggiungere gli ingressi extra, finanziati con le passate manovre. Complessivamente, in 3 anni, si dovrebbe arrivare a 450-500. Inoltre, nelle Regioni dove ci siano risorse, si potranno fare più,ancorandole a parametri diversi dai pensionamenti.(Di sabato 9 novembre 2019)