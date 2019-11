Ora Madame Céline è di nuovo con il suo Louis

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Stenio Solinas Vedova del più infrequentabile degli scrittori ha lottato tutta la vita per riscattarne la memoria Nel 1961, quando-Ferdinandmorì all'età di 67 anni, Lucette, sua moglie, fu finalmente libera di vivere. Ci prese talmente gusto che è morta solo ieri, a 107 anni di età, e si potrà anche dire che il destino in qualche modo avesse deciso sin dall'inizio di ripagare con gli interessi ciò che nel primo mezzo secolo le aveva fatto pagare. Allora, alla morte dello scrittore maledetto per eccellenza, Lucette aveva 49 anni e fra la fuga dalla Francia attraverso un'Europa in fiamme, l'esilio forzoso in Danimarca, il rientro in patria grazie a un'amnistia, l'autoesilio volontario sule alture di Meudon, si era giocata quasi vent'anni della sua esistenza nel ruolo di moglie invisibile di un uomo impossibile.non usciva mai di casa e, tranne rare ...

