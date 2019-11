NextGen 2019 | Jannik Sinner distrugge De Minaur e vince il trofeo! Lezione di tennis a

LIVE Sinner-de Minaur 4-2 4-1 4-2 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : dominio assoluto - l’azzurro asfalta l’avversario e vince il trofeo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata a tutti! 22.20 Jannik Sinner vince 4-2 4-1 4-2 contro Alex de Minaur nella Finale delle NextGen ATP Finals 2019! Il tennista italiano è il nuovo campione del Master under 21 e manda in visibilio l’Allianz Cloud al termine di una settimana da urlo! Dopo la sconfitta ininfluente contro Ugo Humbert, Sinner è maturato nel giro di 24 ore, ...

LIVE Sinner-de Minaur 4-2 4-1 2-1 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino strappa un altro break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto dell’azzurro: vittoria vicina! 15-0 Ace di Sinner. 2-1 BREAK SINNER CHE DILAGA! Dominio assoluto e altro servizio strappato! 30-40 Con coraggio, l’aussie annulla un’altra palla break chiudendo con il diritto lungolinea. 15-40 Diritto sulla riga di de Minaur che si salva. 0-40 ALTRI QUATTRO BREAK POINT! Sinner piega la racchetta a de Minaur: match a ...

LIVE Sinner-de Minaur 4-2 4-1 0-1 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino domina il #18 al mondo e vince anche il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Parte benissimo in risposta Sinner con il diritto lungolinea. 1-1 Sinner vince a zero il game. 40-0 Diritto largo di de Minaur: l’australiano non trova le giuste misure. 30-0 Attacca ancora l’italiano e giunge a rete: volée basilare ma il lob dell’australiano non funziona. 15-0 Accorcia lo scambio Sinner che chiude con il diritto lungolinea. 0-1 Parte meglio ...

LIVE Sinner-de Minaur 4-2 3-0 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino domina il #18 al mondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner gioca a tutto braccio ben 14 colpi poi molla e spara fuori ma come sta giocando l’azzurro. 15-15 Buona prima del #18 al mondo. 0-15 Sinner approfitta del momento no di de Minaur: ennesimo errore dell’australiano. 3-0 SINNER CONFERMA IL BREAK! L’italiano cresce ancora e lascia a secco l’australiano. 40-40 PRIMA FORTISSIMA DI SINNER! 30-40 DOPPIO FALLO ...

LIVE Sinner-de Minaur 4-2 1-0 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino annulla tre palle break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 COME STA GIOCANDO SINNER! L’italiano attacca con un diritto incrociato, e poi chiude in maniera perfetta a rete. 0-15 Torna a realizzare un punto il #18 al mondo attaccando la rete con la stop volley. 2-0 BREAK SINNER! L’italiano continua ad attaccare e de Minaur non trova più la bussola: Sinner dominante. 0-40 QUATTRO palle break! SINNER PUO’ SALIRE 2-0! 0-30 SINNER ...

LIVE Sinner-de Minaur 2-1 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino tiene il servizio senza problemi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima radente e diritto vincente di Sinner. 15-30 L’azzurro attacca la rete: ottimo attacco dopo il rovescio lungolinea ma poi la stop volley si ferma sul nastro. 15-15 L’italiano non riesce a tenere lo scambio: diritto in rete. Loading… Loading… 15-0 Buona prima di Jannik Sinner. 2-2 Vince a zero il servizio il tennista australiano. 40-0 Che rischio ...

LIVE Sinner-de Minaur 3-2 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino gioca in maniera solida! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Errore banale dell’australiano che sale a rete ma incappa nella rete. 3-2 Bravissimo Sinner che sta giocando in maniera solida e offensiva. 40-30 Ancora servizio potente dell’italiano. 30-30 Prima radente e diritto vincente di Sinner. 15-30 L’azzurro attacca la rete: ottimo attacco dopo il rovescio lungolinea ma poi la stop volley si ferma sul nastro. 15-15 ...

LIVE Sinner-de Minaur 1-0 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole entrare nella Storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima prima dell’italiano. 1-1 Si salva de Minaur che esulta! Sinner prova ancora a spingere ma il diritto resta a rete: due palle break salvate da entrambi. 40-40 DIRITTO INCROCIATO FUORI DI POCO! Ancora Sinner prova un vincente ma esce di poco. 30-40 PALLA BREAK SINNER! CHE PASSANTE DI ROVESCIO! de Minaur sale a rete ma viene passato. 30-30 Ottima prima ...

LIVE Sinner-de Minaur 0-0 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole entrare nella Storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 CHE RISPOSTA DI DE Minaur! Diritto in risposta pazzesco. 30-30 Ottima prima al corpo di Sinner e chiusura di rovescio. 15-30 de Minaur parte bene con il rovescio mettendo fuori ritmo Sinner. 15-15 Sinner domina lo scambio ma poi spara fuori con il diritto. 15-0 Ottima seconda dell’azzurro. 0-0 Si comincia a Milano! Buona Finale a tutti! Batte Sinner! INIZIO PRIMO SET 21.08 Alex de ...

NextGen 2019 - quanto ha guadagnato sino ad ora Yannik Sinner? Tutto il montepremi e le ipotesi di incasso con la finale : Pochi dubbi che le Next Gen ATP Final 2019 di tennis siano state un successo all’Allianz Cloud di Milano. Tanto tifo per Jannik Sinner ha senza dubbio soddisfatto gli organizzatori che hanno potuto fare un po’ la somma di quanto si sta incamerando. Nella finale odierna tra l’azzurrino e l’australiano Alex de Minaur le aspettative sono quelle di andare oltre il milione di euro, con un sold-out. La Sinner Mania del nuovo ...

Sinner-De Minaur NextGen 2019 : orario d’inizio e programma della finale. Come vederla in tv gratis e in chiaro : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE della FINALE DELLE NEXT GEN ATP FINALS TRA SINNER E DE Minaur (SI COMINCIA ALLE ORE 21.00) Oggi, alle ore 21.00, andrà in scena la finale delle Next Gen ATP Finals 2019 di tennis. Jannik Sinner è atteso all’ultima prova contro il forte australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo), già finalista l’anno scorso in questo torneo. L’azzurrino è riuscito a spingersi fino all’ultimo atto, ...

LIVE Sinner-de Minaur - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino sogna il colpo a sorpresa contro l’australiano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-de Minaur – La presentazione della Finale Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale delle Next Gen ATP Finals 2019 di tennis tra il nostro Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur. Si prevede un grande spettacolo all’Allianz Cloud di Milano, per un match ricco di fascino. Il 18enne nativo della Provincia di Bolzano ha dimostrato ...

NextGen 2019 : è Sinner Mania all’Allianz Cloud di Milano! L’altoatesino ha conquistato il pubblico : Oggi, alle ore 21.00, l’Allianz Cloud sarà tutto per Jannik Sinner. Il rinnovato PalaLido di Milano sarà teatro della finale delle Next Gen ATP Finals 2019, torneo riservato ai giovani più forti del mondo nati a partire dal 1998. Jannik, presente in tabellone grazie a una wild card, era il più giovane ai nastri di partenza e la sua cavalcata, sconfiggendo l’americano Frances Tiafoe, lo svedese Mikael Ymer e il serbo Miomir Kecmanovic ...

NextGen 2019 : Alex De Minaur test durissimo per Jannik Sinner in finale : Si gioca oggi all’Allianz Cloud / Palalido di Milano la finale forse più attesa per quanto riguarda le NexGen ATP Finals 2019: si troveranno di fronte l’australiano Alex De Minaur, il grande favorito della vigilia, e Jannik Sinner, la grande speranza del tennis italiano. Sarà quasi un esame di maturità per il 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria che giocherà la sua prima finale nel circuito maggiore contro un tennista che è già arrivato in ...