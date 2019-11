NextGen 2019 | è Sinner Mania all’Allianz Cloud di Milano! L’altoatesino ha conquistato il

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) Oggi, alle ore 21.00, l’Allianzsarà tutto per Jannik. Il rinnovato PalaLido di Milano sarà teatro della finale delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai giovani più forti del mondo nati a partire dal 1998. Jannik, presente in tabellone grazie a una wild card, era il più giovane ai nastri di partenza e la sua cavalcata, sconfiggendo l’americano Frances Tiafoe, lo svedese Mikael Ymer e il serbo Miomir Kecmanovic in semifinale (tutti meglio piazzati nel ranking), ha entusiasmato il pubblico meneghino e italiano. Non è esagerato parlare di. Il 18enne altoatesino per un motivo o per l’altro si sta ritagliando uno spazio mediatico importante e i confronti, come è normale che sia, si sprecano: la potenza di Berdych, il rovescio di Murray e lo stile di gioco di Courier. Tanti paragoni sul suo modo di intendere il tennis che, forse, è unico ...

