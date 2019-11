Nel futuro di Fortnite c’è anche una pistola automatica | i leak al 9 novembre

La Cina è già Nel futuro : come funzionano i pagamenti tramite riconoscimento facciale : Un fugace sguardo in camera, nemmeno il tempo di individuare il sensore e la transizione è bella che eseguita. Il sistema di pagamento tramite riconoscimento facciale in Cina è ormai parte della quotidianità, si può trovare infatti ovunque dai bancomat per ritirare contante (ormai utilizzato soltanto dai più anziani) ai distributori di cibo o qualsivoglia […] L'articolo La Cina è già nel futuro: come funzionano i pagamenti tramite ...

Pisa Nel futuro : giornata di confronto per disegnare la città del futuro : Una giornata di confronto per costruire proposte e offrire contributi concreti allo sviluppo futuro di Pisa. Si chiama “Pisa nel

Motorsport - Ibrido ed elettrico Nel futuro del DTM : Il DTM - il Campionato Turismo tedesco - è sempre stata una serie innovativa e di successo, dove i grandi marchi automobilistici si sono sfidati a suon di sportellate nel corso della sua oltre trentennale storia. Ora che il volto del settore automotive sta radicalmente cambiando, anche il DTM inizia a pensare a quale sarà il futuro della categoria. ITR, il promotore del campionato tedesco, ha rilasciato oggi le prime informazioni del concept ...

Ciclismo - si separano le strade di Bennett e della Bora : c’è già un altro team Nel futuro dell’irlandese : Il ciclista irlandese lascia la Bora-hansgrohe, trasferendosi con ogni probabilità alla Deceuninck-QuickStep L’avventura di Sam Bennett alla Bora-hansgrohe si è ufficialmente conclusa, il ciclista irlandese infatti lascia il team tedesco al termine di una stagione davvero esaltante, condita da tredici vittorie di tappa, di cui due alla Vuelta di Spagna. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Questa la nota della squadra teutonica: ...

Chi è Pietro Delle Piane - il fidanzato di AntoNella Elia e suo futuro marito : La notizia del matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stato uno squarcio inatteso nella vita sentimentale della showgirl, solitamente molto discreta sul suo privato. Inevitabile la curiosità sul futuro sposo, anche lui personaggio inserito nel mondo dello spettacolo. Andiamo a conoscere meglio l’attore calabrese che ha catturato il cuore della Elia e che la porterà a pronunciare il fatidico sì. La carriera ...

Jaguar Land Rover - PanNelli elettronici per personalizzare gli interni del futuro : Il gruppo Jaguar Land Rover utilizzerà Pannelli dotati di circuiti elettronici stampati per personalizzare gli interni dei suoi futuri modelli. La tecnologia, chiamata LESA (Lightweight Electronics Simplified Architecture), permetterà di realizzare superfici che cambiano colore o che trasmettono immagini e messaggi senza ricorrere a schermi. Questa soluzione darà maggiore libertà ai designer nella progettazione e ridurrà il peso della ...

Boxe - CaNelo Alvarez : “Ho scritto la storia - vittoria per i messicani. Il futuro? Vediamo. Golovkin non è una sfida” : Canelo Alvarez si è laureato Campione del WBO dei mediomassimi, il messicano ha mandato ko il russo Sergey Kovalev nel corso dell’undicesima ripresa e ha così conquistato l’ambita cintura con una micidiale combinazione gancio sinistro-diretto destro che ha travolto l’avversario. Canelo Alvarez ha scritto una pagina di storia del pugilato e attualmente detiene i titoli iridati in tre categorie di peso differenti (è il Re dei ...

Formula 1 - la Ferrari guarda al futuro : il team di MaraNello sulle tracce di… Nico Hulkenberg : La scuderia guidata da Mattia Binotto avrebbe messo nel mirino Nico Hulkenberg per affidargli il ruolo di terzo pilota nel 2020 La coppia ufficiale di piloti della Ferrari per il 2020 è già definita, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rimarranno compagni anche nella prossima stagione, provando a riportare a Maranello entrambi i titoli mondiali. Photo4/LaPresse Resta al momento scoperto il ruolo di terzo pilota, che Mattia Binotto potrebbe ...

Ciclismo - Italia con il problema scalatori : ma il trend potrebbe cambiare Nel futuro prossimo : Negli ultimi anni il movimento ciclistico Italiano ha quasi totalmente smesso di produrre scalatori e passisti-scalatori. Questo perché, a causa della crisi, gran parte delle corse a tappe della categoria elite-U23 hanno chiuso. Pensiamo al Giro delle Pesche Nettarine, al Giro delle Regioni, al Giro delle Valli Cuneesi. Considerando che il Giro d’Italia di categoria, tra il 2013 e il 2016, non si è svolto, si era arrivati a un punto ove ...

Blutec : Musumeci - 'bene cassa integrazione ma futuro lavoratori rimane Nel buio' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "Apprendiamo con piacere la notizia relativa alla proroga della cassa integrazione ma il futuro dei lavoratori Blutec rimane nel buio. Abbiamo chiesto al ministro per lo Sviluppo economico un confronto sulla reindustrializzazione dell’area di Termini Imerese, dove il g

F1 - Lewis Hamilton : “Voglio un futuro da attore - ho rinunciato a un ruolo Nel nuovo Top Gun” : Lewis Hamilton può laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP del Messico che si correrà questa sera, il britannico deve guadagnare 14 punti nei confronti di Valtteri Bottas per festeggiare sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez senza dover rimandare tutto al GP degli USA in programma tra sette giorni. L’alfiere della Mercedes scatterà dalla terza posizione ed è pronto per la battaglia con le Ferrari di ...

Nascono a Catania i panNelli solari del futuro : Nascono a Catania i pannelli solari del futuro. E' stata inaugurata la nuova linea di produzione di 3SUN, la fabbrica di Enel Green Power

Eni - sale la produzione - calano utili. De Scalzi : «Grande fiducia Nel futuro» : Utile netto a 523 milioni in calo del 66% rispetto all’anno precedente e un utile netto adjusted di 776 milioni di euro, in calo del 44% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Pesano uno o scenario difficile e i prezzi in calo di petrolio e gas