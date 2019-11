NCIS 16 Anticipazioni 9 novembre | Gibbs ferito | qualcuno vuole ucciderlo!

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Donna FraNCISca è sull'orlo della pazzia : Si prevedono tempi duri per Donna Francisca nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda in Spagna questa settimana. La matrona - che già in passato ha dovuto superare dei momenti particolarmente difficili - continuerà a vivere di nascosto nella casa della cugina Isabel. Quest'ultima è uno dei nuovi personaggi che faranno la loro entrata in scena dopo il salto temporale. Si tratta di una nobile, parente di Salvador Castro, alla quale in ...