Napoli : Salvini - 'grazie a Carabinieri per arresti per truffa ad anziani' : Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Grazie ai Carabinieri, che hanno arrestato una cinquantina di persone tra Milano e Napoli accusate di truffa agli anziani. Chi se la prende con i nostri nonni, magari raccontando di incidenti a figli o nipoti per ottenere dei soldi, è un infame che merita pene esemplari e

Salvini a Napoli - insulti sulla facciata del cinema Metropolitan : «Libererò la Campania da questi tre moschettieri sfigati» : Scritte contro il leader della Lega Matteo Salvini sono state tracciate nella notte sulla facciata del cinema Metropolitan di Napoli, in via Chiaia, dove Salvini è atteso stamattina per una...

Napoli - immigrato aggredisce auto in corsa e alberi. Matteo Salvini : "Giuseppe Conte - vergogna" : "Robe da matti", come dice Matteo Salvini rilanciando il video che potete vedere. Siamo a Napoli, quartiere Vasto, dove un immigrato dà completamente fuori di testa. Seminudo, se la prende con le macchine che passano, crolla a terra, assale gli addirittura gli alberi, si sdraia sul cofano di un pove

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : "Sveglia - saresti ministro. E che fai? Festeggi a Napoli" : Un Matteo Salvini scatenato, nel corso di una diretta Facebook che ha tenuto domenica pomeriggio. Nel mirino, l'ex alleato Luigi Di Maio, in quei minuti impegnato sul palco a Napoli per la kermesse dei dieci anni di vita del M5s, festa mesta considerate le divisioni che dilaniano il Movimento e le c

**M5S : Salvini - ‘a Napoli il Cda di Poltrone e sofà’** : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Più che una festa di popolo, quello dei Cinquestelle, purtroppo, pare un Consiglio d’amminisrazione di Poltrone e sofà. E il voto dell’Umbria del 27 ottobre sarà la prima, chiara, orgogliosa e democratica risposta al tradimento degli ideali originali del Movimento da parte di Grillo e Di Maio”. Lo afferma Matteo Salvini. L'articolo **M5S: Salvini, ‘a Napoli il Cda di Poltrone ...

Centrosinistra : Richetti - ‘no a populismo Conte e Salvini - l’11 ottobre a Napoli’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Ciò che faremo nei prossimi mesi sarà un grande lavoro di squadra. Inizieremo da subito ad incontrare tutte quelle persone che non vogliono essere costrette tra il populismo di Salvini e il populismo di Conte. Ci vediamo l’11 ottobre a Napoli”. Lo scrive in un tweet il senatore ex Pd Matteo Richetti.L'articolo Centrosinistra: Richetti, ‘no a populismo Conte e Salvini, l’11 ...