Napoli-Genoa | questo è l’undici azzurro che scenderà in campo questa sera

Napoli-Genoa live dalle 20.45 : azzurri accolti dai fischi al San Paolo : Torna in campo il Napoli dopo il ritiro punitivo imposto dalla società a seguito degli ultimi deludenti risultati in campionato; i ragazzi di Carlo Ancelotti ospitano questa sera il...

Napoli-Genoa - gioca Hysaj. In attacco Mertens e Lozano : Ancelotti ha scelto l’undici da mandare in campo al San Paolo contro il Genoa. Come da anticipazioni della vigilia, in porta Meret lascia spazio al collega colombiano Ospina. Davanti a lui, impegnati a proteggere la porta del Napoli, ci saranno Di Lorenzo sulla destra, centrali Maksimovic e Koulibaly e, sulla sinistra, Hysaj. L’albanese l’ha spuntata su Mario Rui per un posto in campo dal primo minuto. Centrocampo collaudato ...

Napoli-Genoa sarà visibile solo su Dazn : Tra poco il Napoli sarà impegnato al San Paolo contro il Genoa. E’ fondamentale vincere per spazzare via le nubi dopo l’ammutinamento di martedì scorso. La partita è visibile in esclusiva sui canali Dazn solo disponendo di un abbonamento alla piattaforma Perform. Non sarà possibile vedere la partita su Sky. Tra poco scopriremo le scelte di formazione delle due squadre. La società calcio Napoli ha già fatto sapere che Milik non sarà ...

DIRETTA Napoli GENOA/ Video streaming DAZN : Ancelotti vs Motta - una sfida inedita : DIRETTA NAPOLI GENOA: streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Napoli-Genoa in TV e in streaming : L'ultima partita di Serie A di oggi, a cui il Napoli arriva dopo aver fatto due punti in tre giornate

Malfitano : ”Situazione non serena - una vittoria contro il Genoa potrebbe rilanciare il Napoli” : Malfitano: La situazione non è serena, servono i tre punti per ripartire. A fine stagione mi aspetto una rivoluzione A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de la Gazzetta dello Sport, che ha parlato della situazione attuale del Napoli e di una necessaria vittoria questa sera contro il Genoa per rilanciare la squadra azzurra. Queste le sue parole: “La ...

Infortunio Milik - nuovi fastidi per il polacco : a rischio per Napoli-Genoa : Infortunio Milik – Come se non bastasse il momento attuale, non arrivano buone notizie neanche dall’infermeria per quanto concerne il Napoli. Secondo quanto scrive ‘Il Mattino’ nella sua edizione online, infatti, è a rischio – per la sfida di questa sera contro il Genoa – la presenza dell’attaccante Milik. “Piove sul bagnato in casa Napoli – si legge – Perché Milik va verso il ...

Napoli-Genoa - è allarme in attacco : Milik verso il forfait : Milik verso il forfait per Napoli-Genoa Problemi in casa Napoli, secondo quanto si legge sull’edizione on-line de Il Mattino, l’attaccante polacco Milik ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto al riposo in queste ore. Difficile, quasi impossibile, che possa essere disponibile per questa sera. A rischio anche la sua convocazione con la nazionale polacca. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

Sky – Napoli-Genoa - due ballottaggi per Ancelotti. In attacco più Mertens che Milik : Sarà una serata difficile quella al San Paolo questa sera. Gli azzurri si dovranno misurare con il Genoa in un clima tutt’altro che disteso, dopo l’ammutinamento di martedì e la contestazione dei tifosi. Ancelotti ha imposto come unico obiettivo la vittoria per recuperare credibilità agli occhi del presidente e della piazza. L’augurio è che i tifosi capiscano che non è il momento giusto per continuare a fischiare la squadra, ...

CorSport : Napoli-Genoa - sorpresa Hysaj. Ospina dal primo minuto. Dubbio su Milik : Una partita molto delicata, quella di stasera al San Paolo contro il Genoa. Il Napoli è ancora avvolto dalla tensione e si annunciano anche contestazioni dagli spalti, come già avvenuto in occasione dell’allenamento a porte aperte tenutosi in settimana. Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione che schiererà in campo Ancelotti. Non ci sarà Meret, tra i pali, ma Ospina. La linea difensiva prevede Di Lorenzo a destra e Maksimovic e Koulibaly ...

Napoli-Genoa - Gazzetta : é il momento di Elmas. Lozano confermato in attacco : Due le novità che Carlo Ancelotti schiererebbe in campo questa sera contro il Genoa al San Paolo secondo la Gazzetta dello Sport. Innanzitutto la conferma di Luperto in difesa che continua ad essere preferito ad Hysaj. A centrocampo invece dovrebbe essere finalmente arrivato il momento di vedere Elmas dal primo minuto che sostituirebbe Allan non convocato. Nonostante il risentimento al ginocchio la Gazzetta punta sulla presenza di Milik in ...

LIVE Napoli-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : i partenopei cercano di scacciare la crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Genoa partita della dodicesima giornata di Serie A 2019-20, il Napoli per scacciare lo spettro di una crisi mentre il Genoa per uscire dai bassifondi della classifica. La situazione a Napoli è esplosa, i giocatori hanno disertato il ritiro e il presidente minaccia vie legali per l’accaduto, ma anche il rapporto tra dirigenza e ...

Repubblica : Napoli-Genoa - probabile contestazione in curva A. La curva B diserta : L’edizione odierna di Repubblica Napoli, disegna lo scenario in cui il Napoli scenderà in campo al San Paolo questa sera la rabbia degli ultras non si è esaurita con la protesta di giovedì pomeriggio. Napoli si é risvegliata con una serie di striscioni che sono comparsi in diversi punti della città: lo stadio San Paolo, corso Vittorio Emanuele ma anche il Maschio Angioino. Stesso testo e stessa firma (la curva A): “Avete scelto una ...

Napoli-Genoa - la prima dopo la rottura del gemellaggio tra le tifoserie : Quella di questa sera al San Paolo tra Napoli e Genoa, sarà la prima gara dopo la rottura del gemellaggio tra le due tifoserie. Un gemellaggio durato 37 anni e che si è interrotto lo scorso Aprile. La rottura nella passata stagione arrivò a causa dallo striscione di solidarietà esposto dai tifosi del Genoa riguardo agli scontri avvenuti a Milano il 26 dicembre scorso in cui perse la vita Belardinelli. Gli ultras del Napoli non la presero bene e ...