Napoli-Genoa | la prima dopo la rottura del gemellaggio tra le tifoserie

Il Napoli cerca il riscatto con il Genoa : live su DAZN : Non sono stati giorni semplici quelli vissuti dal Napoli. Non solo la sconfitta contro la Roma, che ha rallentato ulteriormente la rincorsa degli azzurri, ma anche le polemiche generate dal ritiro voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, interrotto pochi giorni dopo dai giocatori che hanno deciso di non proseguire al termine della gara di Champions […] L'articolo Il Napoli cerca il riscatto con il Genoa: live su DAZN è stato realizzato ...

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : Queste le probabili formazioni in vista della partita di domani sera allo stadio San Paolo con fischio di inizio alle 20:45. Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Milik. All. Ancelotti Indisponibili: Malcuit, Allan, Ghoulam Squalificati: nessuno Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Gumus, Agudelo, Pandev; Pinamonti. All. ...

Genoa - contro il Napoli ballottaggio Agudelo-Gumus : Romero a rischio forfait : Napoli-Genoa di sabato alle 20,45 (diretta su Dazn) sarà una partita complicata per entrambe le squadre. I rossoblu arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro l’Udinese che non ha permesso alla squadra ligure di lasciare il penultimo posto in classifica. Thiago Motta cerca l’impresa ma dovrà fare a meno di cinque pedine importanti. Criscito ha rallentato il suo recupero e non è stato nemmeno convocato al pari di Favilli, noie muscolari per ...

Allan Ghoulam e Manolas non convocati per Napoli Genoa : Allan non convocato per Napoli-Genoa di domani sera. Con lui, ou anche Ghoulam e Manolas. I tre hanno svolto lavoro differenziato. I convocati per Napoli-Genoa in programma domani al San Paolo alle 20.45 I convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski. C’è invece Meret che ...

Genoa - Thiago Motta : “Il Napoli è compatto - dobbiamo fare attenzione!” : “Penso solo al Genoa, ma il Napoli ci preoccupa molto. E’ una squadra da Champions e avranno voglia di riscatto”. Così Thiago Motta alla vigilia della trasferta che vedrà il Grifone affrontare al San Paolo il Napoli del suo ex allenatore Ancelotti. “Affronteremo una squadra da Champions e sicuramente sarà uno stimolo in più per noi ma andremo con una grande voglia di fare la partita – ha spiegato ...

Genoa - Thiago Motta verso il Napoli : 'Se fossi al posto di Schone ringrazierei i compagni' : Napoli nel mirino del Genoa. Mister Thiago Motta si aspetta un Grifone coraggioso al San Paolo, in grado di portare a casa un risultato positivo. Obiettivo non semplice, dal momento che gli azzurri sono a caccia di punti pesanti per ricompattare tutto l'ambiente dopo le note polemiche tra la squadra e la società. Una situazione non semplice per il Genoa, che affronterà gli azzurri in un clima rovente. Thiago Motta sul Napoli: 'Grande stimolo per ...

CorSport : Napoli-Genoa - giocano Lozano e Mertens. In porta Ospina : Sul CorSport le possibili scelte di Ancelotti per la partita di sabato contro il Genoa. Scelte da compiere in un clima non esattamente disteso e dunque più difficili. È la formazione più delicata da scegliere da quando l’allenatore è sulla panchina del Napoli. In porta è molto possibile che ci sia Ospina. Meret non è in perfette condizioni. Ieri si è allenato in palestra, dunque potrebbe lasciare campo al collega colombiano. Molti dubbi anche in ...

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : torna Milik dall'inizio - Motta punta su Pinamonti : Il Napoli per tornare alla vittoria dopo tre turni e non rischiare di perdere ulteriore contatto dalle zone che contano. Il Genoa per cercare di uscire dalla zona retrocessione e cominciare a guadagnare posizioni in classifica. Sono questi i temi principali del match, valido per l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, che si giocherà sabato 9 novembre, con inizio alle 20:45, allo stadio San Paolo. Due squadre che, dunque, arrivano a ...