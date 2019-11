Napoli-Genoa | gli highlights del match – VIDEO

Napoli-Genoa - Thiago Motta : “sono contentissimo per lo spirito di squadra. Allenare Pandev è un privilegio” : Un ottimo punto quello conquistato dal Genoa in trasferta contro il Napoli. I rossoblu hanno avuto anche diverse occasioni, specialmente nel secondo tempo, per portare a casa il bottino pieno. Al termine della gara Thiago Motta si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore del Genoa. “Non so se è la nostra miglior partita, ma sono contentissimo per lo spirito di squadra che hanno mostrato i miei ...

Napoli-Genoa 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 : partenopei bloccati in casa dai liguri e fischiati dal proprio pubblico : Il momento drammatico in casa Napoli continua e, dopo una settimana ricca di polemiche tra società, allenatore e giocatori, arriva un brutto pareggio a reti bianche in casa con il Genoa nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020. I partenopei si spengono dopo un buon primo tempo e si arenano contro una squadra organizzata e ben allenata da Thiago Motta che si conferma a proprio agio sul campo delle grandi dopo aver ...

Il Napoli si è smarrito. Non vince da Salisburgo. 0-0 col Genoa tra i fischi del San Paolo : Finisce tra i fischi. I calciatori restano in campo e provano a salutare ma vengono travolti dai fischi. Ancelotti entra negli spogliatoio subito dopo il fischio finale. Il clima è quello che è. Si alza il classico coro: “Andate a lavorare”. Il Napoli pareggia anche col Genoa: 0-0 al San Paolo. Fino a questa sera il Genoa aveva conquistato un solo punto in trasferta. Il Napoli non vince dalla serata di Salisburgo: 23 ottobre.Dopodiché pareggio ...

