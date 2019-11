Napoli-Genoa 0-0 | le pagelle di CalcioWeb | Lozano mai in partita FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019), ledi– Si è concluso l’anticipo serale valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoin unache ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. La squadra di Carlo Ancelotti si conferma in grande difficoltà, il caos che si è scatenato in settimana ha sicuramente condizionato il rendimento della squadra, prestazione coraggiosa per la squadra di Thiago Motta, il cambio in panchina ha portato gli effetti sperati almeno dal punto di vista della qualità e dell’intensità e della preparazione dal punto di vista tattico. Il risultato non si sblocca, finisce 0-0,deludente per ilche continua il momento di crisi, ottima prova per il, ledi(4-4-2): Ospina voto 6: ilgioca una buonama il portiere delnon ...

sscnapoli : ?? Segui gli azzurri live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Napoli vs Genoa ?? sabato 9 novembre ore 20.45 ????… - SkySport : ???? Serie ?? - 12^ Giornata ?? #NapoliGenoa ?? Le formazioni ufficiali #SkySport #Napoli #Genoa - SkySport : ? #UltimOra #Napoli Squadra in ritiro da domani in vista della sfida con il #Genoa #SkySerieA #NapoliGenoa -