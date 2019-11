Muro di Berlino | su RaiPlay la Caduta ha la penna di Lilli Gruber | un viaggio nella

Muro di Berlino - se ci fosse ancora io in questa casa di Friedrichshain non potrei starci : questa volta, per le celebrazioni dei trent’anni dalla caduta del Muro, non verranno i leader di nessuno dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale, che si divisero Berlino, e la Germania, in quattro zone di occupazione. Gli ospiti d’onore saranno i presidenti di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacca: il famoso, o famigerato blocco di Visegrad. Del resto, nessuno avrebbe accolto con entusiasmo Donald Trump. E nemmeno ...

Muro Berlino : Battelli - ‘da quel giorno più liberi e più forti’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Trent’anni dopo quel 9 novembre 1989 posso dire che quella giornata ha reso tutti noi liberi, diversi e più forti. Il mondo globale, come lo conosciamo oggi, non sarebbe esistito senza questa data storica”. Lo afferma Sergio Battelli, deputato M5S e presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera. “è proprio recuperando lo spirito di quella giornata -aggiunge- che ...

Per Mattarella il crollo del Muro di Berlino fu un'alba di libertà : "Un grande vento di speranza" ha abbattuto il Muro di Berlino "il 9 novembre 1989, facendo di questa giornata un'alba di libertà e l'avvio di un nuovo percorso storico per la Germania, per tutto il continente, per il mondo intero. La fine della Guerra Fredda e la riunificazione tedesca". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. "Il Muro di Berlino ...

Trabant - Sulle strade a 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino - FOTO GALLERY : Il 9 novembre del 1989, quando le immagini della caduta del Muro fanno il giro del mondo, carovane di Trabant marciano tra la folla festante verso la zona ovest di Berlino e, allimprovviso, la modesta vettura della Germania Orientale diventa il simbolo di una ritrovata felicità. Per Quattroruote è lei la vera auto dellanno: per i meriti acquisiti in tre decenni di dura militanza allEst e per questa recente, esaltante, corsa verso la libertà, ...

La caduta del Muro di Berlino - a 30 anni ecco miti e leggende : 30 anni fa cadeva il muro di Berlino. La demolizione del muro, in realtà costituito da più barriere parallele ai lati della cosiddetta striscia della morte, sarebbe cominciata ufficialmente il 13 giugno 1990, ma è il 9 novembre 1989 che fu raggiunto il punto di non ritorno. Quell’autunno l’intera cortina di ferro stava cedendo, e diventava complicato impedire il flusso migratorio dalla Germania dell’Est. La Repubblica ...

Berlino - il giorno che cambiò la storia : 30 anni fa la caduta del Muro : La sera del 9 novembre 1989 il muro di Berlino cessa di esistere. E' un evento che cambia la storia del Novecento, chiudendo...

Muro di Berlino - quando chiesi a Pertini cos’avesse visto dall’altra parte e lui mi rispose sgomento : Davanti al Muro di Berlino, Sandro Pertini salì col borgomastro Dietrich Stobbe su una torretta d’osservazione, dove qualcuno gli porse un binocolo. Il presidente italiano lo afferrò e regolò l’ottica sino a quando, con un mugugno, mise a fuoco quello che voleva vedere: dall’altra parte del Muro, infatti, spuntava la torretta di controllo del settore Est, dove un paio di “vopos” (i poliziotti dell’Est) stavano facendo altrettanto: “Vedete? Mi ...

Muro di Berlino - della caduta la tv ci ha mostrato tutto. Dei successivi 30 anni quasi nulla : Lo dico subito senza mezzi termini. Il racconto che la tv fece trent’anni fa della caduta del Muro di Berlino fu, a mio parere, soprattutto un’occasione mancata. O meglio lo fu quello rispetto a ciò che la caduta del Muro rappresentò. Quello che accadde quel 9 novembre, infatti, con l’abbattimento molto spettacolare del Muro, il passaggio festoso dei berlinesi da un settore all’altro della città, le manifestazioni di giubilo per la fine di un ...

La Caduta del Muro di Berlino - 30 anni dopo : la programmazione speciale in tv : 9 novembre 1989 - 9 novembre 2019: trent'anni dopo, la Caduta del Muro di Berlino catalizza l'attenzione dei canali tv che celebrano quella notte con speciali che puntellano i palinsesti per tutto l'inizio del mese.prosegui la letturaLa Caduta del Muro di Berlino, 30 anni dopo: la programmazione speciale in tv pubblicato su TVBlog.it 09 novembre 2019 10:00.

Muro Berlino : Salvini - ‘mai più comunismo e dittatura’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Trent’anni fa cadeva il Muro di Berlino. Mai più comunismo, mai più dittatura e violenza: viva la libertà!”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini. L'articolo Muro Berlino: Salvini, ‘mai più comunismo e dittatura’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Muro Berlino : Tajani - ‘vergognoso cancellare crimini comunismo da libri storia’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “30 anni fa veniva abbattuto il Muro di Berlino, simbolo della terribile dittatura comunista. Quel giorno nasceva un’Europa più unita. Trovo vergognoso che la sinistra continui a tergiversare e giocare su termini e definizioni, cercando di cancellare i crimini del comunismo dai libri di storia”. Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente della ...

Muro Berlino : Berlusconi - ‘vittoria sistema liberale ma ci sono nuove sfide’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Il 9 novembre di trent’anni fa merita di essere ricordato come una grande festa della libertà. La festa della vittoria del nostro sistema liberale sul totalitarismo comunista”. Lo scrive Silvio Berlusconi, in un intervento su ‘Il Giornale’ per celebrare la caduta del Muro di Berlino.“Ci eravamo illusi. Quel 9 novembre -lamenta però il leader di Fi- non fu né la ...

Muro Berlino : Mattarella - ‘caduta alba libertà e nuovo inizio per mondo intero’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Il Muro di Berlino è stato per quasi un trentennio il simbolo opprimente della divisione dell’Europa e della costrizione per milioni di suoi cittadini. Un grande vento di speranza lo ha abbattuto il 9 novembre 1989, facendo di questa giornata un’alba di libertà e l’avvio di un nuovo percorso storico per la Germania, per tutto il continente, per il mondo intero. La fine della Guerra ...