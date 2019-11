Muro di Berlino - Le auto della Germania dellEst FOTO GALLERY

1989-2019 - il trentennale di Berlino : Europa divisa dalla Russia - ora il Muro è economico : I Muri non sono più militari e ideologici come ai tempi della Guerra Fredda, ma economici, politici ed energetici. L'Europa centro-orientale si è letteralmente svuotata e...

LA CADUTA DEL Muro DI BERLINO/ Quando David Bowie dedicò Heroes ai giovani dell'est : La canzone Heroes di David Bowie era stata l'inno di tutti coloro che desideravano la CADUTA del MURO di BERLINO. La notte che il MURO vacillò

Berlino - il Muro segnò la fine di un'era : 8.50 Quella di 30 anni fa, quando il Muro di Berlino venne abbattuto, fu una notte di euforia e picconate, di barriere che si alzavano e di fiumi di persone che correvano gioiose verso la libertà. segnò la fine di un'epoca iniziata con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della riunificazione della Germania. Fu una notte di festa,con il flusso dei tedeschi dell'est che venivano accolti dagli applausi e dagli abbracci dei cittadini ...

Il giornale che ignorò la caduta del Muro di Berlino : Fu "Neues Deutschland", l'organo di partito durante la Repubblica Democratica Tedesca, che esiste ancora oggi

Berlino - 30 anni fa crollava il Muro : 8.00 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino. Era il 9 novembre 1989,quando il simbolo del dei due blocchi e della Guerra fredda venne oltrepassato da migliaia di persone in festa.Il presidente russo Gorbaciov e quello Usa Reagan furono i protagonisti dello storico evento. "Signor Gorbaciov, abbatta questo Muro!", chiese Reagan parlando davanti alla Porta di Brandeburgo il 12 giugno 1987. Quest'anno celebrazioni senza le ex potenze della Guerra ...

30 anni fa cadeva il Muro di Berlino : il racconto del crollo minuto per minuto : Dall'alba al tramonto, tutto quel che è successo nel giorno che ha cambiato la Storia e ha chiuso il Novecento: da Schabowski a Krenz, dagli agenti della Stasi alle oscure guardie di frontiera, ecco cos'è successo davvero in quelle ventiquattro ore, a Berlino Est. Un estratto del libro di Francesco Cancellato, vicedirettore di Fanpage.it, intitolato “Il Muro”.Continua a leggere

Il crollo del Muro di Berlino trent’anni fa - il giorno in cui è finito un mondo : Il giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno ...

La caduta del Muro di Berlino - il riassunto e gli incredibili tentativi di fuga : Trent’anni fa si celebrava la caduta del Muro di Berlino, simbolo della Guerra Fredda e di decenni di tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il 9 novembre 1989 migliaia di cittadini di Berlino Est si riversano in strada e scavalcano la frontiera con Berlino Ovest, in seguito all’annuncio di Günter Schabowski, portavoce e ministro della Propaganda della Germania Est, che da quel giorno non sono più necessari ...

30 anni fa La caduta del Muro di Berlino : Google celebra l’anniversario con un Doodle commovente : Sono passati esattamente 30 anni dalla notte in cui La caduta del Muro di Berlino ci consegnò un mondo nuovo, diverso, soprattutto nel cuore dell’Europa. Il superamento delle precedenti barriere con quel “Tor auf” che diede il via libera alla Germania unita come quella che conosciamo oggi, è celebrato da Google con un Doodle emozionante in cui un uomo e una donna si abbracciano su un Muro rotto. Il Doodle è stato realizzato ...

Accadde oggi : 30 anni La caduta del Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia che cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

Accadde oggi : 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

Berlino - al di là del Muro. Andata e ritorno 30 anni dopo : Viaggio sentimentale nei luoghi che, nel 1989 e negli anni seguenti, hanno cambiato per sempre l'Europa, chiudendo l’età della guerra fredda

Muro Berlino : Ciambetti (Veneto) - '30 anni fa crollavano comunismo e centralismo leninista' : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - “Ci sono poche date che fissano con certezza il momento in cui il corso della storia muta in maniera repentina: il 9 novembre 1989 è una di queste”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, celebra così “un avvenimento a dir poco epocale che non

Muro Berlino : Ciambetti (Veneto) - ’30 anni fa crollavano comunismo e centralismo leninista’ : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Ci sono poche date che fissano con certezza il momento in cui il corso della storia muta in maniera repentina: il 9 novembre 1989 è una di queste”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, celebra così ‘un avvenimento a dir poco epocale che non abbiamo forse ancora del tutto metabolizzato e che comunque ha portato frutti anche contraddittori – ha detto ...