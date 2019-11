Muro di Berlino | a 30 dalla caduta l’Herta ricorda lo storico evento con una bellissima

Mattarella : caduta Muro Berlino alba di libertà : Mattarella: "Il muro di Berlino e' stato per quasi un trentennio il simbolo opprimente della divisione dell'Europa e della costrizione per milioni.

Caduta del Muro di Berlino : la capitale festeggia il trentennale [FOTO] : Berlino celebra il 30° anniversario della Caduta del muro che tenne divisa la Germania dal 1961 al 1989. La capitale tedesca festeggia la ricorrenza, con numerosi eventi previsti in diverse zone della città (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Al Checkpoint Charlie, importante posto di blocco tra il settore sovietico e quello statunitense, gli studenti internazionali festeggiano nel nome di un Europa unita e ...

Berlino - quel Muro abbattuto 30 anni fa che mise fine alla Guerra Fredda. Merkel : “Difendere libertà e democrazia” : Trenta anni fa cadeva il muro di Berlino. Era il 9 novembre 1989, quando il simbolo dei due blocchi e della Guerra fredda venne oltrepassato da migliaia di persone in festa. Il presidente russo Gorbaciov e quello Usa Reagan furono i protagonisti dello storico evento. "Signor Gorbaciov, abbatta questo muro!", chiese Reagan parlando davanti alla Porta di Brandeburgo il 12 giugno 1987. Quest’anno le celebrazioni sono senza le ex potenze della ...

Berlino - le celebrazioni a 30 anni dalla caduta del Muro. Merkel : "Non dimenticheremo le tante vittime" : Con l’arrivo al palazzo presidenziale Bellevue dei capi di Stato di Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia, sono iniziate nella capitale tedesca le celebrazioni per il trentennale della caduta del Muro le quali includono stasera un grande spettacolo di musica, immagini e musica.I presidenti dei Paesi dell’allora blocco comunista sbriciolatosi dopo la barriera di Berlino, visiteranno il Memoriale del Muro che conserva ...

La caduta del Muro di Berlino/ Berlusconi : 'Una grande festa della libertà' : La caduta del muro di Berlino, i film che hanno riprodotto gli eventi storici di trent'anni fa. Boldrini: 'I muri imprigionano'.

“Tear down this wall!”. Storia del discorso che ha abbattuto il Muro di Berlino : La mattina del 12 giugno 1987 alla caduta del muro di Berlino mancavano ancora due anni abbondanti, e l’inconfondibile cielo ingrigito della capitale tedesca accoglieva 40esimo presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan per le celebrazioni dei 750 anni della città. L’ex attore – revers classico, cravatta rossa e riga a destra d’ordinanza – seguendo un programma fitto aveva già visitato il palazzo del Reichstag, per poi ...

“Tear down this wall!”. Come Reagan ha abbattuto il Muro di Berlino : Ronald Reagan a Berlino il 12 giugno 1987. Accanto a lui c’è Helmut Kohl (foto: MIKE SARGENT/AFP via Getty Images) La mattina del 12 giugno 1987 alla caduta del muro di Berlino mancavano ancora due anni abbondanti, e l’inconfondibile cielo ingrigito della capitale tedesca accoglieva 40esimo presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan per le celebrazioni dei 750 anni della città. L’ex attore – revers classico, cravatta rossa e ...

Muro Berlino : D’Uva - ‘abbattere ofio - pregiudizio e ignoranza’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Oggi penso a quante cose straordinarie, tutte assieme, sono successe a Berlino in quel 9 novembre di 30 anni fa. Ma anche a quanti altri muri dobbiamo ancora far cadere. Come odio, pregiudizio, ignoranza: a uno a uno, abbattiamoli tutti”. Lo scrive su Twitter Francesco D’Uva, deputato M5S e questore della Camera. L'articolo Muro Berlino: D’Uva, ‘abbattere ofio, pregiudizio e ...

Trabant - Sulle strade di Berlino a 30 anni dalla caduta del Muro - FOTO GALLERY : Il 9 novembre del 1989, quando le immagini della caduta del Muro fanno il giro del mondo, carovane di Trabant marciano tra la folla festante verso la zona ovest di Berlino e, allimprovviso, la modesta vettura della Germania Orientale diventa il simbolo di una ritrovata felicità. Per Quattroruote è lei la vera auto dellanno: per i meriti acquisiti in tre decenni di dura militanza allEst e per questa recente, esaltante, corsa verso la libertà, ...

Muro di Berlino - di trent’anni fa restano solo i bei ricordi : Berlino si è attirata parecchie antipatie : Come capita spesso con le Rivoluzioni, arriva il Termidoro e il potere torna ai vecchi padroni. Chi ha combattuto per la Rivoluzione, chi è stato in galera per realizzarla, chi si è battuto per la libertà di tutti è uno sconfitto. È una legge sociale naturale, crudele ma implacabile. A Berlino, a Dresda, in Germania è stato lo stesso. Alla fine hanno vinto i trasformisti alla Angela Merkel o certa gente senza memoria come le Katia Kipping, i ...

Muro di Berlino - i carri armati di Risiko schierati per l’inclusione : lo spot per dire “no a tutti i muri” : “No a tutti i muri”. Gli iconici carri armati di Risiko abbattono un Muro ideale, simbolo di barriere fisiche e mentali che dividono le persone, per lasciare spazio a un mondo pieno di luce e colori. “Da oltre 40 anni Risiko! unisce milioni di persone di ogni età, genere e provenienza sotto il comune denominatore del gioco, della sfida avvincente e del voler stare insieme divertendosi – dichiara Edgardo Di Meo, direttore ...

Muro di Berlino - su RaiPlay la Caduta ha la penna di Lilli Gruber : un viaggio nella storia e nel giornalismo : RaiPlay propone una raccolta di clip tratta da Tg e da programmi di approfondimento, tra cui RT di Enzo Biagi e Tv7 anni '60. Il Muro raccontato dalle voci dell'epoca: RaiPlay non manca di dare il suo contributo all'anniversario della Caduta del Muro di Berlino con un raccolta di clip sotto il titolo di Berlino '89 - Cronache dal Crollo. Una raccolta ragionata, come nella tradizione di RaiPlay, che seleziona contenuti editi da quel tesoro che ...

Muro di Berlino - se ci fosse ancora io in questa casa di Friedrichshain non potrei starci : questa volta, per le celebrazioni dei trent’anni dalla caduta del Muro, non verranno i leader di nessuno dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale, che si divisero Berlino, e la Germania, in quattro zone di occupazione. Gli ospiti d’onore saranno i presidenti di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacca: il famoso, o famigerato blocco di Visegrad. Del resto, nessuno avrebbe accolto con entusiasmo Donald Trump. E nemmeno ...