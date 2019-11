Muro Berlino | Salvini | ‘mai più comunismo e dittatura’

La Caduta del Muro di Berlino - 30 anni dopo : la programmazione speciale in tv : 9 novembre 1989 - 9 novembre 2019: trent'anni dopo, la Caduta del Muro di Berlino catalizza l'attenzione dei canali tv che celebrano quella notte con speciali che puntellano i palinsesti per tutto l'inizio del mese.prosegui la letturaLa Caduta del Muro di Berlino, 30 anni dopo: la programmazione speciale in tv pubblicato su TVBlog.it 09 novembre 2019 10:00.

Muro Berlino : Tajani - ‘vergognoso cancellare crimini comunismo da libri storia’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “30 anni fa veniva abbattuto il Muro di Berlino, simbolo della terribile dittatura comunista. Quel giorno nasceva un’Europa più unita. Trovo vergognoso che la sinistra continui a tergiversare e giocare su termini e definizioni, cercando di cancellare i crimini del comunismo dai libri di storia”. Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente della ...

Muro Berlino : Berlusconi - ‘vittoria sistema liberale ma ci sono nuove sfide’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Il 9 novembre di trent’anni fa merita di essere ricordato come una grande festa della libertà. La festa della vittoria del nostro sistema liberale sul totalitarismo comunista”. Lo scrive Silvio Berlusconi, in un intervento su ‘Il Giornale’ per celebrare la caduta del Muro di Berlino.“Ci eravamo illusi. Quel 9 novembre -lamenta però il leader di Fi- non fu né la ...

Muro Berlino : Mattarella - ‘caduta alba libertà e nuovo inizio per mondo intero’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Il Muro di Berlino è stato per quasi un trentennio il simbolo opprimente della divisione dell’Europa e della costrizione per milioni di suoi cittadini. Un grande vento di speranza lo ha abbattuto il 9 novembre 1989, facendo di questa giornata un’alba di libertà e l’avvio di un nuovo percorso storico per la Germania, per tutto il continente, per il mondo intero. La fine della Guerra ...

Muro Berlino : Mattarella - ‘Europa trovi nuovo slancio senza divisione e odio’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Questo giorno non può che richiamarci al coraggio delle scelte, alla responsabilità e all’impegno. In un tempo di mutamenti così profondi, l’Europa libera da barriere e totalitarismi può dare al mondo divenuto multipolare un contributo quanto mai prezioso in termini di civiltà, di cooperazione, di rispetto della persona e delle comunità. Per far questo deve essere capace di un nuovo ...

La caduta del Muro di Berlino 30 anni fa/ Neues Deutschland - giornale che la ignorò : La caduta del muro di Berlino 30 anni fa: Neues Deutschland, quotidiano del partito comunista tedesco, ignorò completamente l'evento

Berlino - 30 anni fa la caduta del Muro : il giorno che ha cambiato la storia : La Germania celebra il 30mo anniversario della caduta del muro di Berlino, il crollo del simbolo per eccellenza della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da...

Berlino - 30 anni fa la caduta del Muro – La storia di Gotz e Schlegel : le trasferte di Coppa dei Campioni per fuggire in Germania Ovest : Falko Gotz e Dirk Schlegel si trovavano già ad Ovest, quando il muro di Berlino venne giù. Il 9 novembre di trent’anni fa erano in ritiro con le rispettive squadre, la tv trasmetteva le immagini che stavano già facendo la storia e loro guardavano increduli e commossi. I due amici, figli della Ddr degli anni Sessanta, avevano fatto le giovanili nella Dinamo Berlino (legata alla Stasi, il principale organo di controllo), e giocavano in prima ...

Muro di Berlino. Riccardo Ehrmann - cronista italiano che lo fece ‘cadere’ con una domanda : “Schabowski disse ‘Subito’ - e quello venne giù” : Harald Jäger era di fronte alla tv, quella sera. Mangiava alla caffetteria del comando. Quando nello schermo Günter Schabowski pronunciò il fatidico “Da questo momento“, Harald sentì una goccia di sudore scivolargli giù, lungo la schiena. “Ho pensato ‘Cosa dice questo matto?'”, ha raccontato di recente. Perché il portavoce del Sozialistische Einheitspartei Deutschlands aveva appena annunciato che la legge che ...

Muro di Berlino - Le auto della Germania dellEst FOTO GALLERY : Il 3 ottobre del 1990 i territori della Germania Orientale vengono inglobati nella Repubblica Federale Tedesca chiudendo, di fatto, il processo di riunificazione delle due aree, avviato il 9 novembre del 1989 con la caduta del Muro di Berlino. Un evento epocale, anche per gli appassionati di motori: in quel giorno di 30 anni fa, carovane di auto marciano per la prima volta verso la zona Ovest della città, e quelli che fino ad allora erano il ...

1989-2019 - il trentennale di Berlino : Europa divisa dalla Russia - ora il Muro è economico : I Muri non sono più militari e ideologici come ai tempi della Guerra Fredda, ma economici, politici ed energetici. L'Europa centro-orientale si è letteralmente svuotata e...

LA CADUTA DEL Muro DI BERLINO/ Quando David Bowie dedicò Heroes ai giovani dell'est : La canzone Heroes di David Bowie era stata l'inno di tutti coloro che desideravano la CADUTA del MURO di BERLINO. La notte che il MURO vacillò

Berlino - il Muro segnò la fine di un'era : 8.50 Quella di 30 anni fa, quando il Muro di Berlino venne abbattuto, fu una notte di euforia e picconate, di barriere che si alzavano e di fiumi di persone che correvano gioiose verso la libertà. segnò la fine di un'epoca iniziata con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della riunificazione della Germania. Fu una notte di festa,con il flusso dei tedeschi dell'est che venivano accolti dagli applausi e dagli abbracci dei cittadini ...

Il giornale che ignorò la caduta del Muro di Berlino : Fu "Neues Deutschland", l'organo di partito durante la Repubblica Democratica Tedesca, che esiste ancora oggi