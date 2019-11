Fonte : affaritaliani

(Di sabato 9 novembre 2019) IldeiItaliani si è riunito a Roma, in un caffè, per decidere in merito alle azioni da intraprendere e alla data in cui rendere ufficiale l'ingresso delnel mondo politico. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Movimento Sudisti non molla Mara Carfagna leader, nonostante Silvio - amperrino : Movimento Sudisti non molla MaraCarfagna leader, nonostante Silvio - Affaritaliani : Movimento dei Sudisti non molla Mara Carfagna, la vogliono come leader -