MotoGP | Valentino Rossi si prepara all’ultimo atto della sua peggiore stagione in Yamaha

MotoGP - Valentino Rossi un simbolo - molto più di un pilota. Yamaha pronta ad assecondare ogni volontà del pilota : Valentino Rossi più forte di una vittoria che manca da due anni e più e di un podio dal 13 aprile 2019, ad Austin? Sembrerebbe proprio di sì. Dai rumours che arrivano dal paddock pare proprio che il “Dottore” di appendere il casco al chiodo non ne abbia alcuna intenzione e l’ottima prova in Malesia (quarto posto) lo ha un po’ confortato. Di fatto, la Yamaha, sotto certi aspetti, potrebbe essere rappresentata come una ...

MotoGP - le cause della riscossa Yahama. Valentino Rossi gongola - il timore di Marquez per il 2020 : Archiviato il trittico asiatico con il successo di Maverick Viñales a Sepang, il Motomondiale si trasferisce nuovamente in Europa per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultima tappa della stagione prima di cominciare a pensare al 2020 con i test invernali. L’ultimo terzo del campionato ha messo in evidenza una Yamaha in grande spolvero capace di essere molto competitiva mediamente su tutte le piste sia con il team ufficiale che ...

MotoGP - l’ammissione di Valentino Rossi : “potevo sostituire Galbusera in Thailandia - ecco perché non l’ho fatto” : Il Dottore ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a procrastinare alla pRossima stagione l’avvicendamento tra Galbusera con Muñoz La pRossima stagione sarà davvero importante per Valentino Rossi, che dovrà mettersi alle spalle gli ultimi difficili anni trascorsi in Yamaha, tornando a lottare per le posizioni di vertice. LaPresse/Alessandro La Rocca Oltre ad uno sviluppo della M1, tanto atteso dal Dottore, ci saranno anche delle ...

MotoGP – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote : svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO] : Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Che bello lottare con Valentino Rossi - aggressivo ma pulito. E in Malesia…” : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi si sono resi protagonisti di una bellissima battaglia ruota a ruota in occasione del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena lo scorso weekend a Sepang. I due centauri italiani si sono contesi il terzo posto, a spuntarla è stato il forlivese al termine di una battaglia campale col Dottore che sperava di tornare sul podio dopo un’assenza di sei mesi. L’alfiere della ...

MotoGP - la classifica 2019 degli stipendi : quanti soldi guadagnano i piloti? Marquez ricchissimo - Valentino Rossi infinito - Dovizioso precede Lorenzo : Marc Marquez si è laureato Campione del Mondo della MotoGP per la sesta volta in carriera: il fuoriclasse spagnolo ha conquistato il suo ottavo titolo iridato considerando anche quelli in 125 e in Moto2, confermandosi come il padrone incontrastato delle due ruote. Siamo di fronte a un fenomeno assoluto che ad appena 26 anni ha già scritto tanti record del motociclismo e vuole continuare su questa strada. Il centauro della Honda, nella stagione ...

MotoGP – Un abbraccio ricco di amore : il rientro ai box di Valentino Rossi dopo il Gp della Malesia è dolcissimo [FOTO] : Un rientro ai box dolcissimo per Valentino Rossi ieri al Gp della Malesia E’ andato in scena ieri il Gp della Malesia di MotoGp: a trionfare sul circuito di Sepang è stato un ottimo Maverick Vinales, che si è lasciato alle spalle Marquez e Dovizioso. dopo una serie di gare deludenti, Valentino Rossi ritrova un timido sorriso, grazie al quarto posto di ieri: il Dottore sicuramente avrebbe preferito salire sul podio, ma il risultato ...

MotoGP – Valentino Rossi quarto in Malesia : il saluto ai tifosi è da brividi [VIDEO] : Valentino Rossi super osannato in Malesia: il saluto del Dottore ai tifosi di Sepang dopo la gara di questa mattina è pazzesco E’ andato in scena questa mattina il Gp della Malesia di MotoGp: sul circuito di Sepang è stato Maverick Vinales a trionfare, ritornando alla vittoria dopo un lungo periodo di digiuno e regalando alla Yamaha una gioia pazzesca. quarto posto invece per Valentino Rossi, che comunque sorride per una gara ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “In questa stagione ho imparato tanto” : Finalmente fa ritorno ai piani alti della classifica Valentino Rossi nella gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: a 40 anni suonati il pilota italiano ha ancora tanto da dare e soltanto il motore della Ducati di Andrea Dovizioso gli ha impedito di fare ritorno sul podio. A fine gara Rossi ha parlato ai microfoni Sky. VIDEOINTERVISTA Valentino Rossi GP Malesia MotoGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia ...

MotoGP - Vinales domina a Sepang davanti a Marquez - podio per Dovizioso davanti a Valentino Rossi : Maverick Vinales torna ad assaporare la vittoria. Il 24enne pilota spagnolo della Yamaha, scattato dalla seconda posizione sulla griglia di partenza, vince il Gran Premio della Malesia, diciottesimo e penultimo appuntamento del calendario 2019 della MotoGp. Si tratta del secondo successo stagionale

MotoGP - le rivelazioni di Jarvis : “Ducati e Suzuki hanno contattato i nostri piloti. Valentino Rossi? E’ un po’ frustrato…” : Il managing director della Yamaha ha parlato in vista delle prossime stagioni, soffermandosi sul futuro dei propri piloti Il 2020 è già iniziato, così come anche il 2021. La MotoGp guarda al futuro, considerando che adesso manca solo il Gran Premio di Valencia per far calare il sipario sulla stagione attuale. AFP/LaPresse La vittoria di Viñales in Malesia ha restituito il sorriso alla Yamaha, riuscita ad ottenere sempre con lo spagnolo il ...