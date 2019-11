MotoGp – La stagione da sogno | il rinnovo con Honda ed il rispetto per Valentino Rossi

MotoGp : Valentino Rossi si prepara all’ultimo atto della sua peggiore stagione in Yamaha con uno sguardo verso il 2020 : Tra poco più di una settimana andrà in scena a Valencia l’ultima gara del Motomondiale 2019 ed uno dei piloti maggiormente attesi al “Ricardo Tormo” sarà senz’ombra di dubbio Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha disputato finora la sua peggiore stagione della carriera in Yamaha in termini di prestazioni e risultati, perciò si preannunciano fondamentali i primi weekend di gara del 2020 nella decisione di ...

MotoGp – Il bilancio della stagione 2019 e la Ducati 2020 - Petrucci ammette : “ancora non sono stato informato - ma in fabbrica…” : Danilo Petrucci soddisfatto del suo 2019: le parole del ternano della Ducati dall’EICMA 2019 La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: dopo le fatiche del trittico asiatico i campioni si godono un po’ di relax con amici e parenti prima del round finale. In attesa di volare a Valencia, diversi piloti sono stati protagonisti all’EICMA 2019, tra questi anche Danilo Petrucci, che a Motorsport ha stilato il ...

MotoGp : Miguel Oliveira si è operato alla spalla destra - stagione finita per il portoghese : Finisce anzitempo la stagione 2019 di Miguel Oliveira in MotoGP. Il portoghese della KTM Tech 3, al primo anno nella classe regina dopo aver sfiorato il titolo sia in Moto3 che in Moto2, non sarà presente all’ultimo round di Valencia in programma tra dieci giorni a causa di un’operazione alla spalla destra effettuata con successo ad Innsbruck negli ultimi giorni. La spalla in questione, già lesionata in quel di Silverstone, è stata ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Malesia 2019 : “In questa stagione ho imparato tanto” : Finalmente fa ritorno ai piani alti della classifica Valentino Rossi nella gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: a 40 anni suonati il pilota italiano ha ancora tanto da dare e soltanto il motore della Ducati di Andrea Dovizioso gli ha impedito di fare ritorno sul podio. A fine gara Rossi ha parlato ai microfoni Sky. VIDEOINTERVISTA Valentino Rossi GP Malesia MotoGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi ...

MotoGp : dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo avrà a disposizione una M1 ufficiale : Era nell’aria già da diverso tempo, a Misano erano già trapelate le prime indiscrezioni, ma in occasione del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP, è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo (team Petronas) avrà a disposizione una Yamaha YZR-M1 A-Spec ufficiale. Saranno 4, quindi, a partire dal Mondiale 2020 le moto di questo tipo del team di Iwata. Due per Valentino Rossi e Maverick Vinales ...

MotoGp : dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo avrà a disposizione una M1 ufficiale : Era nell’aria già da diverso tempo, a Misano erano già trapelate le prime indiscrezioni, ma in occasione del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP, è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo (team Petronas) avrà a disposizione una Yamaha YZR-M1 A-Spec ufficiale. Saranno 4, quindi, a partire dal Mondiale 2020 le moto di questo tipo del team di Iwata. Due per Valentino Rossi e Maverick Vinales della ...

MotoGp - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...

MotoGp - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...

MotoGp - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di ...

MotoGp - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di chiudere un ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi e Jorge Lorenzo - una stagione da dimenticare. Giusto continuare? : Un tempo compagni/rivali per il titolo Mondiale della MotoGP e ora compagni di sventura. E’ questo il destino di due grandi esponenti della classe regina delle due ruote, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. I due centauri, che nel 2015 si contesero il titolo fino all’ultima gara e con tantissime polemiche, stanno vivendo una stagione di grande sofferenza sotto il profilo dei risultati. Valentino, caduto nell’ultima uscita a Motegi ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - è un tunnel senza fine. Gara anonima - poi la caduta : prosegue una stagione da incubo : Zero punti a Motegi e zero soddisfazioni. Un Giappone da dimenticare, un Giappone da cestinare per Valentino Rossi quello che si è prefigurato nel weekend mondiale della MotoGP. Il “Dottore” dà seguito alla crisi e la cura contro i propri mali è lontana dall’essere trovata. No, non ci siamo Valentino e questo fine settimana è forse il punto più basso. Sì perché, pur nelle lodevoli intenzioni di cambiare qualcosa (frenata a due ...

VIDEO MotoGp - Rossi e Hamilton si scambieranno i mezzi in un’esibizione al termine della stagione : Prima della partenza del GP del Giappone 2019 di MotoGP ecco l’indiscrezione. Sky Sport conferma l’indiscrezione che vedrebbe uno scambio in pista a fine stagione tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la Yamaha di Valentino Rossi; il britannico salirà sulla M1 mentre il Dottore proverà simultaneamente la W10. I dettagli non sono ancora stati resi pubblici ma la giornata dovrebbe rivelarsi davvero divertente. VIDEO MotoGP – ...

Jorge Lorenzo - la confessione : "Peggior stagione di sempre in MotoGp" : E adesso piangi, Jorge Lorenzo. "Professionalmente non posso essere soddisfatto. Questa stagione è stata disastrosa, in quanto a risultati, feeling, velocità. È stata molto brutta, senza dubbio la peggiore della mia carriera in MotoGp". Così il pilota della Honda al termine delle prove libere del Gr