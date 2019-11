MotoGp | il manager di Viñales spaventa la Yamaha | lo spagnolo pronto a lasciare Iwata nel

Fonte : sportfair

(Di sabato 9 novembre 2019) Le parole deldinon promettono nulla di buono, il futuro dellopotrebbe essere lontano dallaFinale di stagione in crescendo per Maverick, capace di ottenere in Malesia la seconda vittoria di questa tribolata stagione per la. AFP/LaPresse Il futuro delloperò non è così definito, dopo il 2020 infatti potrebbe clamorosamentela casa di, trovandosi una nuova sistemazione. A rivelarlo è Paco Sanchez,del classe 1995, che non ha escluso un sorprendente addio: “il suo futuro può essere Ducati, può essere Honda, può tornare facilmente in Suzuki, oppure potrebbe essere, se adimostrano di avere criterio. Se non sarà così, sarà un problema per loro, non per noi.non ha mai pensato dila, è il team che ci fa pensare di guardare ad altri piloti. Ci sono conversazioni, ...

