Morta la giornalista Anna Zegarelli | malore fatale

Malore in redazione : Morta a 52 anni la giornalista Anna Zegarelli : Anna Zegarelli, giornalista del Gruppo Athesis, redattrice di Tele Arena e Radio Verona, ha accusato un Malore in redazione lunedì sera. Immediatamente soccorsa, le è stato diagnosticato un gravissimo danno cerebrale in seguito al quale è stata operata. Per quattro giorni ha lottato tra la vita e la morte e oggi il suo cuore ha cessato di battere.Continua a leggere