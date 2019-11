Morgan contro tribunale dopo sfratto La mia compagna è incinta | se ne sono

Morgan contro X Factor e Fedez tra copioni già scritti e compensi mai ricevuti : Morgan contro X Factor: l'ex giudice del programma racconta di essere in causa per un compenso mai percepito che avrebbe sicuramente semplificato la sua complicata e precaria situazione economica. Intervistato da Libero, Morgan ha spiegato di essere in causa con X Factor a causa di un milione di euro promesso dalla produzione per la sua ultima edizione in qualità di giudice del talent show e mai percepito. Ha parlato anche di Fedez e di ...

Barbara D'Urso contro Morgan : la verità dietro la mancata presenza del cantante in studio - video : Il cantante su Facebook spiega i motivi che l'hanno spinto a dare forfait a Live. La replica della D'Urso

Morgan-d’Urso - scontro totale : Barbara affonda l’artista dopo il forfait : Morgan-Barbara d’Urso, è scontro totale: dopo il forfait del cantante arrivano le durissime parole della conduttrice: “Per quanto mi riguarda il discorso si chiude qui” Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche… Gepostet von Morgan am Sonntag, 20. Oktober 2019 Barbara d’Urso ha replicato […] L'articolo Morgan-d’Urso, ...

Meghan Markle è ipocrita : Piers Morgan duro contro la duchessa del Sussex : Piers Morgan è noto per non essere una persona molto diplomatica: da sempre schietto e diretto, durante l'ultima apparizione a Good Morning Britain ha tacciano Meghan Markle di essere ipocrita per un suo post sulla compassione. Piers Morgan è uno dei giornalisti e personaggi televisivi più noti del Regno Unito. Recentemente ha partecipato a Good Morning Britain, uno dei programmi più seguiti del mattino e ha espresso un opinione piuttosto ...

Selvaggia Lucarelli contro Morgan la sua vita è incolpare gli altri : Alla fine Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza alla presenza dell’ufficiale giudiziario e della Polizia di Stato. Il cantante se l’è presa tante con le forze dell’ordine quanto con alcuni colleghi rei di non averlo aiutato, ma le sue proteste non sembra siano piaciute a Selvaggia Lucarelli.-- Dal suo account “Facebook” Selvaggia ha voluto specificare la sua posizione sul caso: “Il problema di Morgan é che non si è mai assunto ...

Vigliacchi pisciasotto! Morgan sfrattato - la rabbia contro gli amici musicisti : Morgan contro tutti. Nel giorno in cui dice addio alla sua casa di Monza, pignorata per far fronte a una situazione debitoria molto difficile, il cantautore – al quale era stata concessa una proroga fino alla data di oggi per motivi di salute – ha sparato a zero su alcuni dei suoi colleghi. Già nelle settimane scorse aveva accusato l’ex moglie Asia Argento per la sua condizione, vedendosi rispedire al mittente con gli interessi ogni frase. I ...

Grazie a Dio non ho fatto la sua fine! Taylor Mega durissima contro Morgan : Lo sfratto di Morgan è stato bloccato a seguito di un malore. Ma proprio in queste ore, Taylor Mega lancia una frecciatina al veleno. Proprio questa mattina sarebbe dovuto iniziare lo sfratto di Morgan. La sua casa, infatti, è stata pignorata per il mancato pagamento degli alimenti ai figli delle ex compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli. Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, Morgan si appellava ai suoi fan ...

Occupiamo la mia casa! Morgan e l'appello contro lo sfratto : Morgan lancia un appello per salvarsi dallo sfratto: "Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato solo". Morgan chiede aiuto ad amici, colleghi e fan per evitare lo sfratto e minaccia di occupare la sua casa."Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato ...