Monza | Berlusconi chiude le porte al Milan | “sarebbe come riaccendere una sigaretta | il

Sorpresa Sacchi - la rivelazione è clamorosa : “Berlusconi mi ha chiesto di allenare il Monza” : L’ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana ha rivelato come Berlusconi gli abbia offerto la panchina della Monza Arrigo Sacchi sarebbe potuto tornare in panchina, ma l’ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana ha rifiutato l’offerta di Silvio Berlusconi, arrivato a proporgli di guidare il Monza in Serie C. LaPresse / Roberto Monaldo Niente da fare però, Sacchi ha deciso di rifiutare perché la passione ...

Libero : il Monza di Berlusconi fa meglio della Juventus : Il Monza di Berlusconi corre in campionato. Ieri ha riportato l’ultimo successo contro l’AlbinoLeffe ed è sempre più in vetta nel girone B di serie C. In nove turni ha conquistato già 24 punti, con una media di 2,6 a partita. Solo la Juve, in Italia, ha fatto meglio, con 2,7 punti a partita, ma segnando di meno (1,8 contro 2 di media ogni 90 minuti). Inoltre i bianconeri hanno incassato già sei reti contro le 4 incassate dal ...

Silvio Berlusconi : "Se oggi il Monza giocasse contro il Milan vincerebbe 3-0" : "Se oggi il Monza giocasse contro il Milan vincerebbe 3-0". Silvio Berlusconi tira una bordata alla sua ex squadra parlando durante l'iniziativa Idee Italia a Milano. "Grandi risultati, io ho osato dire con il sprezzo del rischio, che scommetterei su una vittoria del Monza sui rossoneri. Mi piacereb

Il Monza è primo - ma Berlusconi ha dovuto cedere su tatuaggi e barba : È passato un anno da quando Silvio Berlusconi ha preso il Monza, fallito e risorto nel 2016 con l’umiliante qualifica di “società dilettantistica” Silvio ha fatto sparire il «dilettantistica» dal nome e ha indicato il suo programma: «I miei giocatori saranno italiani, sbarbati, non tatuati e corretti. In campo non voglio vedere simulazioni, che sono una pena». Ricorda oggi Repubblica che tira le somme su quest’anno ...

Silvio Berlusconi lancia la sfida al Milan : “Organizzate un’amichevole con il mio Monza. Finirebbe 3 a 0 per noi” : La sfida è stata lanciata. I duellanti sono Silvio Berlusconi, presidente del calcio Monza, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il Monza“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”. Dopotutto il Milan in questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre il Monza che è in serie C e dovrà sfidare il Lecco, ...

Silvio Berlusconi provoca il Milan nel giorno del derby : "Il mio Monza gliene farebbe tre" : A poche ore dal derby della Madonnina, a scaldare ulteriormente gli animi in casa Milan, oltre all'ex leggenda rossonera Zvonimir Boban in settimana, c'ha pensato anche l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. L'attuale presidente del Monza (che milita in Serie C) e leader di Forza Italia, ospit

Monza - Berlusconi : “Voglio portare la squadra in B”. Regalo ai bambini delle elementari : “Voglio portare il Monza in B”. Questo avrebbe detto Silvio Berlusconi ieri durante il pranzo con alcuni eurodeputati azzurri al ristorante di Strasburgo. Berlusconi avrebbe anche elogiato Carlo Ancellotti per la vittoria del Napoli contro il Liverpool e si sarebbe soffermato anche sulle ultime prestazioni del club brianzolo acquistato un anno fa, che milita in serie C. L’ex premier avrebbe rivelato di seguire spesso la ...

Il Monza di Berlusconi sbarca negli eSports : Il Monza sbarca negli eSports e sotto la nuova proprietà della Fininvest di Silvio Berlusconi guarda con crescente attenzione ai gusti dei giovani e delle nuove generazioni. Venerdì, 13 Settembre, alle ore 12,00, presso la sala stampa dello Stadio Brianteo si terrà la presentazione ufficiale dell’A.C. Monza Team eSports e nell’occasione l’amministratore delegato del club, Adriano […] L'articolo Il Monza di Berlusconi sbarca ...