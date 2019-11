Milano | detenuto in permesso premio accoltella un uomo

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 9 novembre 2019) Undi 60 anni, Antonio Cianci, durante unhato alla gola undi 79 anni mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di. Le condizioni del ferito sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Cianci, che nell'ottobre del 1979 aveva ucciso tre carabinieri a Melzo (), ènel carcere di Bollate e da quanto riferito da diverse agenzie stava usufruendo di un. La ricostruzione L'episodio è avvenuto attorno alle 18 e poco dopo la polizia ha fermato Cianci con un taglierino sporco di sangue ancora in tasca. Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia, Cianci avrebbe ferito lo sconosciuto nel corso di una rapina.

