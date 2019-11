Milan | scoppia il caso Kessiè! Il giocatore non convocato per la Juventus | ritardi in

Fonte : sportfair

(Di sabato 9 novembre 2019) Frank Kessiè non è statoper la partita fra: la società smentisce eventualiin allenamento, il centrocampista tenuto a riposo per uno stato di forma non esaltante Come se non bastassero i problemi legati alla crisi di gioco e di risultati, in casarischia dire illegato all’esclusione di Frank Kessiè. Il centrocampista ivoriano non figura fra i convocati delper la sfida alla, ufficialmente per ‘scelta tecnica’. Diversi rumor parlano di una scelta ‘punitiva’, in risposta ad alcuni lieviagli allenamenti di questa settimana: ipotesi smentita dalla società. Il club invece ha motivato l’esclusione da parte del tecnico Pioli con la scarsa brillantezza mostrata daldurante gli allenamenti settimanali. Lo stesso Kessiè ha confermato di non sentirsi particolarmente ...

Maestro73M : Ci stasse un bastardo che in televisione abbia ammesso la superiorità della Lazio nei confronti del Milan....mortac… -