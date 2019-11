Meteo | il maltempo si sposta al sud | tanti rovesci nel pomeriggio

Meteo Protezione Civile : maltempo anche intenso domani al centro-sud : anche la giornata di domani sarà all'insegna delle nubi e della pioggia sull'Italia. Il maltempo interesserà principalmente il centro-sud, con fenomeni anche di una certa intensità sul Meridione....

Maltempo : allerta Meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...

Previsioni Meteo Napoli : ancora maltempo con piogge e temporali - i dettagli : Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di ...

Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma permane l’allerta Meteo : “Il gruppo di valutazione dell’Agenzia della Protezione civile delle Provincia di Bolzano ha confermato lo stato di allerta fino alle 12 di sabato, dichiarato nei giorni scorsi in previsione dell’arrivo di ondata di Maltempo“, afferma il coordinatore Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer. Gli esperti dei vari settori interessati (Ufficio idrografico, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco, ...

Il Maltempo flagella mezz’Italia - neve al Centro/Nord mentre al Sud splende il sole e fa caldo ma durerà poco : nuova Allerta Meteo per Sabato : E’ tornato il Maltempo sull’Italia Centro/settentrionale: forti piogge e temporali stanno colpendo Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e tutto il Nord. Dalla mezzanotte sono caduti 87mm di pioggia a Portogruaro, 76mm a Cabanne di Rezzoaglio, 74mm a Chiatri, 64mm a Pove del Grappa, 63mm a Lucca, 62mm a Lusiana e Piancavallo, 59mm a Viareggio, 58mm a Castagneto Carducci, 54mm a Camaiore e Brebbia, 53mm a San Giuliano Terme, 51mm a San ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Italia nella morsa del maltempo - il bollettino fino al 14 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria con piogge e temporali sui settori settentrionali e sulla Liguria, localmente intensi sulla Liguria di levante, in miglioramento verso sera con ampie schiarite salvo locali piovaschi sul Piemonte e Liguria orientale; cielo molto ...

Meteo - il maltempo che c’è già e che arriverà sull’Italia : Pioggia e temporali, veri nubifragi sulle regioni del Nord e del Centro. Già nella giornata di venerdì. Il maltempo si sposterà sull’Italia del Sud nel fine settimana. Sono queste le previsioni Meteo che vedono il vero autunno in queste prime settimane di novembre. Tutto il contrario del mese di ottobre 2019, che è stato il più caldo di sempre. Allerta Meteo in Liguria e Toscana, ma anche sul Piemonte. La Penisola sarà tutta colpita da una ...

Meteo : piu' freddo e tanto maltempo oggi - le previsioni : Non c'è tregua per l'Italia: una nuova perturbazione atlantica è giunta nella tarda serata di ieri sui settori più occidentali e questa mattina sta avvolgendo gran parte del centro-nord. Piove su...

Previsioni Meteo 8 novembre - Italia nella morsa del maltempo : allerta temporali in 15 regioni : Che tempo farà domani, venerdì 8 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l’ondata di maltempo sull’Italia, con neve al Nord e temporali con grandine e fulmini al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 15 regioni. Temperature in discesa, la situazione peggiora ancora nel weekend.Continua a leggere

Maltempo - sarà un venerdì 8 novembre da incubo : allerta Meteo in 15 regioni - domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO] : allerta meteo – Nuova pesante ondata di Maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo Maltempo in ben 15 regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole. Ecco ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 8 novembre per allerta Meteo : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 8 novembre, per Maltempo? A causa dell’allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Toscana hanno deciso di sospendere le lezioni. A rischio anche la Liguria: l’elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Previsioni Meteo : quanto maltempo fino a meta' mese - poi assaggio d'inverno! : Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici non lasciano dubbi su quel che sarà il prosieguo di novembre, quanto meno sino a metà mese. Le Previsioni meteo non lasciano spazio a speranze di bel...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo Toscana : temporali e maltempo in arrivo : Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 13 ...