Merkel ci rispedisce i migranti e Di Maio la ringrazia pure

(Di sabato 9 novembre 2019) Mauro Indelicato Da Berlino il ministro degli esteri Luigi Disi lancia in elogi verso il governo tedesco per la presunta solidarietà data all'Italia nella redistribuzione dei. Intanto nel Mediterrano torna ad affacciarsi la nave Ocean Viking, dell'Ong Sos MediterranéeDa Berlino, in cui è presente per le celebrazioni dei trent'anni dalla caduta del muro, il ministro degli esteri Disi è lanciato un elogio a tutto tondo del governo tedesco sul fronte immigrazione.“Occorrere la Germania che è sempre disponibile quando si tratta di ricollocaredalle coste italiane – ha dichiarato il capo politico del Movimento Cinque Stelle, così come riportato da AgenizaNova – Berlino deve essere di esempio ad altri paesi che speriamo possano contribuire a contrastare un fenomeno come l’immigrazione che è epocale e che l’Italia affronta in maniera ...

