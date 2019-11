Megan Montaner è Sara Campos nella serie thriller di Canale 5 La caccia - Monteperdido

La caccia – Monteperdido con Megan Montaner : anticipazioni 1^ puntata : anticipazioni La caccia – Monteperdido : trama puntata del 10 novembre Andrà in onda domenica prossima, 10 novembre la prima puntata della fiction La caccia – Monteperdido con Megan Montaner . La serie tv spagnola in 4 puntate farà compagnia al pubblico di Canale5 ogni domenica fino all’1 dicembre. Misteri e segreti saranno al centro della serie tv che ruoterà intorno a una misteriosa scomparsa avvenuta nei Pirenei cinque anni ...

Gf Vip 4 : Megan Montaner potrebbe far parte del cast della nuova edizione : Secondo le ultime anticipazioni, la quarta edizione vip del Grande Fratello non partirà più il prossimo novembre ma nel 2020. Infatti, Mediaset ha preferito dare spazio ad Adrian, la serie tv d'animazione di Adriano Celentano in questo periodo. Quindi, i fan del reality show di Canale 5 dovranno aspettare ancora un po' prima della messa in onda della prima puntata del programma che sarà condotto dal direttore del settimanale 'Chi', Alfonso ...

Vittoria Puccini - Gabriella Pession e Megan Montaner : Canale5 chiude l’anno in bellezza tra thriller e medical drama : Segnatevi in agenda questi tre nomi perché saranno loro le regine di quest'ultimo scorcio di 2019 per Canale5: Vittoria Puccini, Gabriella Pession e Megan Montaner. Tre volti molto amati dal popolo della fiction ma anche tre approcci e tre caratteri diversi pronti a riversarsi in quelli che saranno i titoli che terranno compagnia al pubblico di Canale5 tra novembre e dicembre per chiudere in bellezza, è il caso di dirlo, quest'anno. Il 2019 sarà ...