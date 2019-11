Maurizio Landini contro il presidente di Confindustria su ArcelorMittal | Da Boccia

Maurizio Landini : “Utilizzare per ragioni politiche la vicenda dell’Ilva è un errore clamoroso” : "Tutti questa sera abbiamo convenuto che l'accordo con Arcelor Mittal vada fatto applicare. Non è accettabile che il gruppo decida di uscire da un accordo dopo nemmeno un anno dalla firma. Questo credo che sia un fatto importante, perchè rimarca come tutti pensiamo che senza un'industria siderurgica degna di questo nome non ci sia un futuro industriale per il nostro Paese": così Maurizio Landini commenta il caso dell'ex Ilva, uscendo dal tavolo ...

Maurizio Landini all'Huffpost sull'ex Ilva : "Il governo rimetta lo scudo" : Maurizio Landini, il governo adesso fa la voce grossa con ArcelorMittal. Ma, parliamoci chiaro, ha le sue responsabilità. Non ci voleva Cassandra a prevedere che Mittal avrebbe spento i forni. Da settimane dice: se non c’è lo scudo penale ce ne andiamo.E infatti è utile che il governo corregga una evidente forzatura di utilizzo politico di una vicenda delicata e complessa come quella dell’ex Ilva. Quella norma ...

Maurizio Landini : "Mi preoccupa il messaggio 'no tasse' di Salvini e della Leopolda" : “Il messaggio che si deve dare al paese non è ‘no tasse’ ma ′ no evasione fiscale’”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a Mezz’ora in più interviene sulla manovra e sottolinea che per il sindacato la battaglia che va condotta non è quella alla tassazione, ma a chi non paga i tributi. Non si dice preoccupato dalla piazza del centrodestra di ieri: “Non ...

Pensioni - Maurizio Landini : 'Problema non Quota 100 ma cambiare legge Fornero' : La Riforma Fornero entrata in vigore nel lontano 2011 va cambiata radicalmente; ad affermarlo è il segretario confederale della Uil Maurizio Landini intervenuto a margine degli ultimi dibattiti sulle sorti della riforma Pensionistica voluta dalla Lega, ovvero, la Quota 100 sulla quale si concentrano i lavori del nuovo Governo giallo-rosso. Landini: 'Serve una nuova riforma' "Il nostro problema non è Quota 100, il nostro problema è cambiare la ...