Marina militare | al via lunedì l’esercitazione Mare aperto

Concorso in Marina militare per il reclutamento di 21 ufficiali : È stato pubblicato un bando di Concorso in Gazzetta Ufficiale per il reclutamento di 21 ufficiali nella Marina Militare. I candidati saranno reclutati in base ai risultati delle diverse prove alle quali saranno sottoposti e ai diversi titoli di laurea presentati in fase di iscrizione. L’ammissione al corso dei vincitori avverrà, in base a quanto si apprende, nel mese di settembre 2020 e avrà luogo presso l’Accademia navale. Requisiti previsti ...

Concorso Marina militare per la nomina di 21 Ufficiali : candidature il 28 novembre : Il Ministero della Difesa rende noto che sono stati banditi quattro concorsi per la nomina di 21 Ufficiali in servizio permanente nei Corpi della Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di porto. Il primo Concorso è stato indetto per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo del Genio della Marina, di cui tre posti per la specialità armi navali e due per le specialità infrastrutturali. Il secondo Concorso è stato bandito per ...

Concorso Marina militare VFP1 2° blocco : domande dal 7 gennaio al 5 febbraio 2020 : Il Ministero della Difesa rende noto che per il 2020 è indetto un Concorso VFP1 2020 del 2° blocco con due specifici incorporamenti per un totale di 844 posti, di cui 450 collocazioni nel corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) e 394 posizioni nelle capitanerie di porto (CP) nella Marina Militare. Bando Marina Militare 2° blocco Il 1° incorporamento riguarda il CEMM navale e CP e CEMM anfibi, decretato per settembre 2020, per i primi 354 ...

La Marina militare russa ha scoperto cinque isole nell’Artide - diventate visibili a causa dello scioglimento dei ghiacci : Una spedizione nell’Artide della marina militare russa ha portato alla scoperta di cinque isole al largo dell’arcipelago Novaya Zemlya, nel mar di Barents, a nord della Russia. Le isole non hanno ancora un nome e sono diventate visibili a causa dello

Colombia - il naufragio dei ‘narcos’ : si salvano usando 1.200 chili di cocaina come salvagente. Soccorsi e arrestati dalla Marina Militare : Erano naufragati a 30 miglia nautiche da Tumaco e sono rimasti alla deriva per ore, nell’oceano Pacifico, fino all’arrivo della Marina Militare Colombiana. Che li ha Soccorsi, sì, ma anche arrestati subito dopo. Perché il carico della loro imbarcazione, ormai affondata, erano 1.265 chili di cocaina che avevano usato come ‘salvagente’ fino all’arrivo dell’Armada de Colombia. “Durante il salvataggio ...

Marina militare : la cerimonia dell’ultimo ammaina bandiera delle corvette Driade e Chimera [VIDEO] : Ieri, alle ore 18.30, presso la banchina Tullio Marcon di Augusta (SR), sede del Comando delle Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera (COMFORPAT), la corvetta Driade e la corvetta Chimera della Marina Militare hanno ultimato la loro vita operativa dopo circa 30 anni di attività al servizio delle istituzioni e della collettività. L’atto formale con cui nave Driade e nave Chimera sono state radiate dalla flotta della ...

Concorso Marina militare per 2200 volontari : scadenza 27 settembre : Il Concorso della Marina Militare che consente il reclutamento di 2200 volontari si avvia verso la scadenza: i cittadini interessati a questa opportunità lavorativa dovranno avanzare la propria candidatura necessariamente entro e non oltre il 27 settembre 2019. Il personale reclutato sarà suddiviso nel seguente modo: 800 unità saranno riservate al corpo delle Capitanerie di Porto, mentre al Corpo Equipaggi Militari Marittimi andranno 1400 ...

Concorso Marina militare : 2.200 posti liberi in arrivo per ferma di un anno : Il Ministero della Difesa ha proclamato un nuovo bando di Concorso per coloro che sognano di entrare nelle Forze Armate. In particolare è stato bandito un Concorso pubblico nella Marina Militare per 2.200 assunzioni di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). Per poter presentare domanda sono indispensabili una serie di requisiti e bisogna rispettare alcune scadenze. I posti disponibili A seguito del suddetto Concorso saranno reclutati ...

Ufo - “quei video con fenomeni non identificati sono autentici” : la Marina militare Usa conferma i filmati pubblicati dall’ex cantante dei Blink 182 : Per la prima volta la Marina Militare degli Stati Uniti ha ammesso l’esistenza di oggetti non identificati in alcuni filmati autentici. Si tratta quindi di una conferma inedita della presenza degli Ufo (Unidentified Flying Object). La Marina ha infatti messo il suo timbro a un documento che attesta come in tre clip di video militari girati quattro anni fa da diversi piloti di caccia F/A-18 Super Hornet ci siano “fenomeni aerei non ...

Marina militare - Fregata Alpino al Salone Nautico per visite a bordo : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Da oggi al 24 settembre 2019 si terrà la 59esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova. In occasione della cerimonia inaugurale e per tutta la durata del Salone, la Fregata Alpino della Marina militare, sarà ormeggiata nel porto di Genova presso il Molo Doria di Levante. Nel corso della sosta, fa sapere la Marina militare, nave Alpino sarà aperta alle visite del pubblico nei seguenti giorni ...