Mai così la fotocamera del Samsung Galaxy S11 | sempre più da 108MP

Barbara Lezzi - "così è diventata l'anti-Di Maio". La ribelle "ha sempre creato problemi e ora sull'Ilva..." : Barbara Lezzi fa tremare i piani alti del Movimento 5 stelle e soprattutto Luigi Di Maio. "Ha sempre creato problemi, sin dall'inizio. Con la differenza che ora siamo al governo e i problemi hanno un prezzo", si sfogano i fedelissimi di Gigino. La senatrice pugliese, ex ministra per il Sud del gover

Emma - spettinata e senza trucco su Instagram. Mai così bella. : Fin dalla sua partecipazione ad Amici nel 2010, Emma Marrone ha saputo distinguersi per talento e non solo. Bella e spontanea, dal carattere forte e al tempo stesso sensibile, la cantante salentina è in breve tempo entrata nel cuore di tanti fan che non hanno mai smesso di supportarla. Dopo aver vinto il talent show su Canale5, il percorso di Emma è continuato all’insegna di grandi successi e soddisfazioni. Dal primo posto a Sanremo nel ...

Mai vista una batteria così : il Samsung Galaxy S11 sorprende tutti? : Ieri il pallino era la batteria del Samsung Galaxy S11e, oggi quella del Samsung Galaxy S11: cambiano gli interpreti, ma non la sostanza. Non ci si può nascondere: quel che forse di più preme ai possessori, al di là di fare foto allucinanti e di raggiungere prestazioni impensabili, è l'autonomia del proprio dispositivo (poco importa se la ricarica è veloce). Come riportato da 'SamMobile', una recente certificazione relativa ad una batteria ed ...

Vespa svela come Conte salvò il posto di premier. Così Di Maio ha ingannato Salvini : Bruno Vespa nel suo ultimo libro, Perché l’Italia diventò fascista, racconta i giorni convulsi seguiti alla caduta del primo governo Conte. Dopo il blitz di Renzi, Salvini provò a ricucire l'alleanza con i 5 stelle. Intorno a Ferragosto accadde di tutto. Renzi, che all'inizio immaginava un governo s

Controllare il peso non è Mai stato così smart ed economico : Tempo di offerte su eBay, e stavolta proponiamo un vero e proprio affare: la bilancia Xiaomi Mi smart Body Scale 2 è in super offerta! Perché si tratta di un vero affare? Perché questa non leggi di più...

Pomeriggio 5 - il giorno del record di Barbara D'Urso : share Mai così in alto - le cifre : Vince sempre lei, Barbara D'Urso. In questo caso si parla dei risultati ottenuti da Pomeriggio 5, il contenitore in onda ogni giorno su Canale 5. I dati dello share sono quelli relativi a martedì 5 novembre, in cui il programma ha ritoccato il record di ascolti stagionale. Nella fascia "daytime pome

Vincenzo Nibali e una Trek-Segafredo Mai così competitiva. Gregari di lusso in arrivo per lo Squalo : Il 2020 sarà di fatto una sorta di “anno zero” per la Trek-Segafredo, con la squadra statunitense diretta da Luca Guercilena che, dopo le annate deludenti del post-Contador, ora responsabile della squadra giovanile, è stata una delle compagini più attive di questa sessione di ciclomercato ed è riuscita a costruire una squadra di assoluto livello allestita intorno alla figura di Vincenzo Nibali, di sicuro l’acquisto più ...

Pd esasperato da Di Maio e Renzi"Governo? Così la corda si spezza" : Riunione d'urgenza dei dirigenti del Pd. Il messaggio a Di Maio e Renzi: "Esasperati dalle polemiche, se continuano a tirare la corda questa si spezza" Segui su affaritaliani.it

Di Maio-Xi tra calcio e prosecco"Italia e Cina Mai così vicine". Video : Prosecco e calcio per il presidente cinese, Xi Jinping, in visita al padiglione italiano della China International Import Expo. E Di Maio non entra sulla (spinosa) questione Hong Kong Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio : Italia e Cina Mai così vicine : 7.50 "Italia e Cina non sono mai state tanto vicine": così il ministro degli Esteri Di Maio ha concluso il suo intervento alla cerimonia di apertura dell'Expo sull'import di Shanghai, dopo aver ripercorso le tappe dell'avviCinamento tra i due paesi,che a marzo hanno firmato a Roma un memorandum di adesione alla nuova "Via della seta". Di Maio ha sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale,all'insegna dell'inclusività,della ...

Nicosia - Di Maio : “Sue parole sconvolgenti”. Gentiloni : “Minaccia mafiosa è attuale”. Occhionero : “Ha lavorato con me solo 4 mesi” : Squallide, raccapriccianti, sconvolgenti. La politica reagisce al fermo di Antonello Nicosia, assistente di Giuseppina Occhionero, deputata di Liberi e Uguali (ora con i renziani di Italia Viva), fermato dalla Procura di Palermo con l’accusa di associazione mafiosa. Per i pm Nicosia, che si definiva esponente radicale, aver usufruito di visite e ispezioni nelle carceri siciliane della Occhionero per fare da tramite tra i boss in cella, ...

La diversità etnica sbarca in World of Warcraft ma come Mai ci è voluto così tanto? : Abbiamo parlato di World of Warcraft: Shadowlands all'interno di un'anteprima molto approfondita e tra le tante novità l'espansione introduce all'interno dell'acclamato MMORPG di Blizzard anche una serie di elementi richiesti a gran voce da diverso tempo.Il nuovo contenuto porterà con sé la possibilità di creare personaggi appartenenti a etnie diverse e con diverso colore delle pelle. Ci sono voluti 15 anni e questa novità sarà accompagnata da ...

"Chi insulta Falcone e Borsellino fa ribrezzo" - scrive Di Maio sul caso Nicosia : "Da Shanghai, leggo dell'arresto di Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani, accusato di fare da tramite tra i capimafia in carcere e i clan. Non voglio entrare nei dettagli, sarà la magistratura ad occuparsene, ma lasciatemi dire che uno che considera Messina Denaro "il nostro premier" e che insulta la memoria di Falcone e Borsellino definendo le stragi del 1992 "un incidente sul lavoro" fa ribrezzo. Sono ...

Corini quinto esonero in Serie A : Mai così tanti dal 2011/12 : Il Brescia ha esonerato il tecnico Eugenio Corini. Lo rende la società lombarda. “La Società Brescia Calcio comunica l’esonero del tecnico Eugenio Corini”, si legge nel comunicato del club. Dall’inizio di questo campionato, Corini è il quinto allenatore della Seria A ad essere esonerato: si tratta di un primato nella storia recente del campionato italiano. […] L'articolo Corini quinto esonero in Serie A: mai così tanti ...