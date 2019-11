Mafia nigeriana | la Corte d’assise di Palermo non riconosce l’associazione mafiosa

Ecco la "Bibbia Verde" della Mafia nigeriana : Mauro Indelicato Gli investigatori hanno scoperto il testo che equivale ai codici comportamentali ed operativi degli affiliati al clan dei Maphite, uno dei più potenti della mafia nigeriana . Curiosamente un capitolo è stato denominato "Mario Monti" La mafia nigeriana non è un fenomeno da ascrivere soltanto alla “micro criminalità”. I gregari che operano nella prostituzione e nello spaccio della droga non solo rendono conto a dei veri ...

Osusu - il trucco della Mafia nigeriana per gestire i traffici in Italia : Mauro Indelicato I clan creano una vera e propria cassa di risparmio in cui fanno arrivare tutti i guadagni prodotti dai traffici illeciti La mafia nigeriana ha da tempo messo radici in Italia. E questo con tutti i suoi vari clan, che corrispondono grossomodo alle confraternite originarie del Paese africano alle quali si accede con rituali a volte cruenti e la cui disobbedienza potrebbe essere punita con la morte. Ma adesso, dagli ...