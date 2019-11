Lutto nel giornalismo italiano Ha un malore in redazione | Anna Zegarelli muore a 52

È morto Fred Bongusto - Lutto nel mondo della musica : Nella notte tra il 7 e l'8 novembre è morto il cantante Fred Bongusto. La voce di Una Rotonda Sul Mare si è spenta nella sua casa di Roma all'età di 84 anni. La notizia è stata diffusa da una nota dell'ufficio stampa: "La notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto". Il cantante era malato da tempo. Nato a Campobasso nel 1935 Fred, al secolo AlFredo Antonio Carlo Buongusto, era apparso l'ultima volta in ...

Lutto nel mondo del cinema. Addio a Patrizia Cafiero : “Eri una combattente gentile” : Patrizia Cafiero se n’è andata, la storica agente cinematografica, tra le più famose e apprezzate nel settore, è morta a Roma. Nata a Napoli, la sua carriera inizia negli Stati Uniti. Rientrata in Italia, Patrizia Cafiero fonda una sua agenzia cinematografica, lavorando con professionisti come Ornella Muti, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto. La Cafiero&Partners si occupa di comunicazione e promozione nel mondo dello spettacolo e gestisce ...

Le notizie del giorno – Polveriera al Napoli - Lutto nel mondo del calcio - frasi shock sul razzismo : Le notizie del giorno – mondo del calcio in lutto. Catania, in particolare, piange la scomparsa di Salvador ‘Todo” Calvanese. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l’attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia etnea: tra queste, nell’epica giornata del “clamoroso al Cibali” nella radiocronaca di Sandro Ciotti, la sontuosa prestazione offerta il 4 giugno 1961 contro l’Inter impreziosita dal gol del definitivo 2-0. ...

Lutto nel mondo del calcio - Pierfrancesco aveva 22 anni : “Lasci un grande vuoto” : Pierfrancesco Copertino, portiere di 22 anni dell’Avetrana calcio, è stato vittima del terribile sinistro che intorno alle ore 15.15 di ieri (martedì 5 novembre) si è verificato sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, nei pressi dell’incrocio con la provinciale per San Marzano (Taranto). Siamo nel brindisino. Il giovane era a bordo di una Citroen C3 in compagnia della fidanzata, quando, per cause da accertare, è entrata in collisione con ...

Lutto nel cinema italiano - se ne va Omero Antonutti - un pezzo di storia. Indimenticabile con Gassman e Lollobrigida : L’Italia perde uno straordinario attore, doppiatore ed Indimenticabile interprete di numerose pellicole. All’età di 84 anni è morto Omero Antonutti. Malato da tempo, è deceduto all’ospedale di Udine dove era stato ricoverato per alcune complicazioni causate dal tumore che lo affliggeva. Al suo capezzale la moglie, che è rimasta assieme a lui fino all’ultimo istante di vita. Il grande pubblico lo conosceva soprattutto in veste di doppiatore, ...

È morto Timi Hansen - bassista dei Mercyful Fate e di King Diamond : Lutto nel mondo del metal : A soli 61 anni è morto Timi Hansen. La conferma è arrivata, con tanto dolore, da uno dei suoi più grandi amici e compagni di squadra. Sulla bacheca social di King Diamond è comparso un messaggio pieno di tristezza: Ho appena scoperto di aver perso uno dei miei più cari amici, che ha lottato contro il cancro per tanto tempo con un'incredibile tenacia. Non era solamente il mio compagno di stanza nei primi tour dei Mercyful Fate: era il mio ...

Lutto nel mondo del calcio - muore a 51 anni ex calciatore dell’Inter dei record : mondo del calcio in Lutto, è venuto infatti a mancare un ex calciatore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. Si tratta di Alberto Rivolta, difensore nerazzurro scomparso prematuramente all’età di 51 anni. Una lunga malattia se l’è portato via a Monza. Rivolta lottava con una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Parma, Cosenza, Livorno e Seregno, ...

Giamaica - Lutto nel calcio : uccisa la ventenne Tarania Clarke : Altra tragedia nel mondo del calcio, questa volta la terribile notizia arriva dalla Giamaica, il 31 ottobre è stata uccisa a colpi di pugnale la giovane centrocampista Giamaicana Tarania Clarke. La calciatrice, appena ventenne, è stata pugnalata a morte la sera di Halloween. Stando alle ricostruzioni degli agenti locali sarebbe stata accoltellata da un'amica, arrestata in seguito. A nulla è servita la disperata corsa in ospedale, per la Clarke ...

Lutto nel mondo dello sport. Ritrovata in un lago di sangue - Priscilla du Toit è stata uccisa : Siamo a Johannesburg, in Sudafrica. Qui è stata fatta una macabra scoperta all’interno di un’abitazione di Fourways, a nord della metropoli sudafricana. In casa, in un lago di sangue, giaceva il corpo senza vita di Priscilla du Toit, 42enne appassionata di fitness e nota bodybuilder della zona. La donna sarebbe stata uccisa barbaramente, vittima di una violentissima aggressione. Anche se la polizia locale mantiene il massimo riserbo ...