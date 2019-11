Longhi sul caso Napoli | ”Squadra schierata contro il presidente e non contro Ancelotti”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 9 novembre 2019): De Laurentiis ha indetto un ritiro che la squadra non ha rispettato. Lozano è stato acquistato dalperché è un giocatore di grande talento Brunoha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”.h parlato -tra l’altro- anche dele di Lozano. Queste le sue parole: SUL MILAN: “La dirigenza si è trovata a gestire una situazione che era stata costruita da altri, con pochi margini per correggere il tiro. Tutto ciò che accade oggi è figlio di quello che è stato fatto precedentemente”. SULLA LAZIO IN EUROPA LEAGUE “Non sempre i risultati delle gare rispecchiano il loro andamento. Non si può dire che la Lazio abbia sottovalutato l’Europa League”. SULLA ROMA “Ha concrete possibilità di restare in zona Champions League”. SUL LECCE: “Sta facendo ...

DnaBiancorosso : RT @BasketMarche: Un ottimo Chapman non basta e la VL Pesaro cade sul campo della De'Longhi Treviso - Serie A Girone Unico - BasketMarche : Un ottimo Chapman non basta e la VL Pesaro cade sul campo della De'Longhi Treviso - Serie A Girone Unico - SportandoIT : Treviso domina nel pitturato, Pesaro è solo Barford e Chapman e resta sul fondo -