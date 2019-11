Lo spray urticante | poi le sprangate | la furia dei tre banditi stranieri

Muggia - spray urticante e sprangate : 43enne aggredito da 3 stranieri : Federico Garau La vittima è finita in ospedale dopo la violenza subita: "Occhio ragazzi, la loro intenzione era quella di entrare in casa", riferisce la vittima sulla sua pagina personale Facebook È stato aggredito proprio sotto casa a Muggia (Friuli Venezia Giulia) da una banda di tre stranieri intenzionati a compiere una rapina all'interno della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella serata dello scorso venerdì, ...

spray urticante in metro a Milano - malori per 10 passeggeri : il Codacons presenta esposto in procura : Allarme oggi pomeriggio nella fermata metropolitana di Cimiano, sulla linea verde M2, dove dieci persone sono rimaste intossicate dopo che qualcuno ha spruzzato dello Spray urticante. L’allerta è scattata dieci minuti prima delle 15, nella zona dei tornelli, e la stazione è stata evacuata ed è rimasta chiusa fino alle 15.25. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ...

Milano - spruzza spray urticante in metropolitana : intossicati i passeggeri. Tra i colpiti anche un bimbo di un anno : Ancora malori per uno spray al peperoncino spruzzato in un luogo pubblico, stavolta davanti ai tornelli della stazione della metropolitana milanese di Cimiano, sulla linea Verde. È accaduto...

Milano - spray urticante in metro. Malori : 19.42 Dieci persone, tra cui sette minori,sono rimaste lievemente intossicate per aver inalato dello spray al peperoncino, nella metropoliana di Milano. E' stato spruzzato nella stazione di Cimiano. Diverse persone, tra cui anche bimbi piccoli, hanno manifestato fastidio alle vie respiratorie e bruciore agli occhi. Sono intervenuti subito i sanitari, ma per nessuno di quelli visitati è stato necessario il ricovero. La polizia indaga per ...

Udine - spruzzano spray urticante sullo scuolabus : bimbi intossicati a bordo : L'episodio mentre lo scuolabus era pieno di alunni che dovevano andare a scuola. Il tempestivo intervento della sorvegliante, che ha bloccato il mezzo e fatto scendere tutti, ha evitato conseguenze peggiori ma diversi bimbi e ragazzini a bordo hanno accusato comunque sintomi da irritazione oculare e delle vie respiratorie.Continua a leggere

Tenta una rapina con lo spray urticante : fermato minorenne : Mariagiulia Porrello L’aggressione è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno: il giovane tunisino, privo dei documenti d’identità e di soggiorno, è stato fermato dalla polizia locale Una Tentata rapina da parte di un ragazzo minorenne nei confronti di altri giovani. E’ accaduto a Saronno (Varese), nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Cadorna, nel tardo pomeriggio di lunedì. L’adolescente, 17 anni, ...

Intervengono per difendere una donna : magrebino usa lo spray urticante e li deruba : Federico Garau Lo straniero usa la bomboletta per evitare la reazione di un gruppo di persone dopo le sue pesanti molestie nei confronti di una donna. Lo stordimento generale gli ha anche permesso di impossessarsi di uno smartphone e di una borsetta Molesta una donna in un bar di Civitanova Marche (Macerata) poi, alla reazione del gruppo stordisce tutti con uno spray al peperoncino e ne approfitta anche per rubare una borsetta ed un ...

spray urticante all'Hollywood di Milano : evacuato il locale - due leggermente feriti : all'Hollywood di Milano è stato spruzzato dello Spray al peperoncino: due ragazzi sono stati intossicati e altri due sono rimasti contusi. In una delle discoteche più importanti del capoluogo meneghino lo Spray urticante torna a seminare il panico: è successo la notte scorsa, 22 settembre, intorno alle 2:30. Ritorna l'incubo dello Spray urticante: paura all'Hollywood di Milano Nel locale situato nella zona della movida di Corso Como, mentre era ...