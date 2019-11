Liverani | “Razzismo? Sospensione e partita persa Così finiranno gli ululati”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Il Corriere dello Sport ospita oggi una lunga intervista a Fabio, ex capitano della Lazio, oggi allenatore del Lecce. Tra i temi affrontati anche quello del razzismo.ha una sua ricetta per combatterlo. «Il nostro Paese fa molta fatica a prendere una decisione. Parliamo tanto, parlano tutti. Per dare un esempio bisogna fermarsi, solofinisce questa storia. A chi tocca non so, ma bisogna pagare.. Quando cominceremo a togliere punti,gli ululati. Altrimenti non risolviamo. Multe e settori chiusi non bastano, vai in un altro settore e paga la società. Devi mettere un pericolo vero. La gente tifa il club. E’ come in Inghilterra, hanno pagato pesantemente, con un’esclusione lunga anni dall’Europa. Gli arbitri ora lanciano degli avvertimenti. E’ il primo passo. Bisogna fare di più» L'articolo: “Razzismo?e ...

