LIVE Trento-Verona | Superlega volley 2019 in DIRETTA Parte forte Trento | 12-9

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-10 Alzata di Grebennikov e parallela vincente di Vettori da seconda linea 12-10 Out l’attacco di Kovacevic 12-9 Primo tempo di Lisinac 11-9 Vincente l’attacco in diagonale di Asparhukov da 4 11-8 Mano out di Vettori da zona 2 10-8 In rete la pipe di Kovacevic 10-7 Boyer senza mjuro conquista il primo punto personale da zona 2 10-6 Murooooooooooo Candellaroooo su Boyer 9-6 La pipe di Muagututia 9-5 Vincente Russell da zona 4 8-5 In rete la battuta di Giannelli 8-4 Mano out di Vettori da seconda linea 7-4 Fallo di seconda linea di Vettori 7-3 Murooooooooooooooooo Kovaceviiiiiiiic 6-3 Out l’attacco da seconda linea di Boyer 5-3 La pipe velocissima di Russell 4-3 Out il servizio di Russell 4-2 Aceeeeeeeeeeeee Russeeeeeeel 3-2 Mano out di Vettori da zona 2 2-2 Vincente Asparuhov da zona 4 2-1 In rete la battuta di ...

