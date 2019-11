LIVE Trento-Verona 2-1 | Superlega volley 2019 in DIRETTA I veneti accorciano le

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 Mano out di Boyer da zona 4 e si riapre il match conche accorcia le distanze 21-24 out la parallela di Muagututia da 4 20-24 Mano out di Boyer da seconda linea 20-23 Out la battuta di Birarelli 19-23 Mano out di Muagututia da zona 4 19-22 Out il servizio di18-22 Il mano out di Muagututia da zona 4 18-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 18-20 Diagonale vincente di Vettori da seconda linea 17-20 Errore al servizio Vettori 17-19 Aceeeeeeeeee Vettoriiiiiiiiiiiii 16-19 Muro di Giannelli su Boyer 15-19 Mano out di Russell da zona 4 14-19 Primo tempo di Solè 14-18 Primo tempo di Candellaro 13-18 Muroooooooooo Asparuhoooooooov 13-17 Aceeeeeeeeee Muagututia 13-16 Out il servizio di Kovacevic 13-15 Out il servizio12-15 Mano out di Boyer da zona 2 12-14 In rete il tocco di Russell dopo la difesa di12-13 Di ...

