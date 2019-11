LIVE Trento-Verona 1-0 | Superlega volley 2019 in DIRETTA Russell trascina i padroni di

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 180 gradi dida zona 4 esi aggiudica il primo set, condotto dall’inizio alla fine 24-22 Tocco vincente di Vettori da zona 2 23-22 Muroooooooooooo Boyeeeeeeeeeer 23-21 Vettori non ha problemi da zona 4 con il muro a uno 22-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 22-20 Mano out di Muagututia da 2 22-19 Out Boyer da seconda linea 21-19 Mano out millimetrico di Kovacevic da zona 4 20-19 Murooooooooooooooo Muagututiaaaaaaaaaaaaaa 20-18 Mano out contro il muroi a tre di Muagututia da zona 4 20-17 Sbaglia anche Birarelli al servizio 19-17 In rete la battuta di19-16 Ci prova cinque voltein attacco e alla sesta ci pensa Lisinac a mettere a terra il pallone 18-16 Mano out di Boyer, non basta uil mezzo miracolo di Grebennikov 18-15 Primo tempo di Lisinac 17-15 Aceeeeeeeeeeeeee Asparuhooooooooooooov 17-14 ...

