LIVE Sinner-de Minaur 4-2 4-1 4-2 | Finale NextGen 2019 in DIRETTA | dominio assoluto

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.20 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata a tutti! 22.20 Jannikvince 4-2 4-1 4-2 contro Alex denelladelleATP Finals! Il tennista italiano è il nuovo campione del Master under 21 e manda in visibilio l’Allianz Cloud al termine di una settimana da urlo! Dopo la sconfitta ininfluente contro Ugo Humbert,è maturato nel giro di 24 ore, giocando in maniera sublime sia contro Miomir Kecmanovic, rimontato, e poi Alex deche perde per la seconda volta di fila dopo quella del 2018 contro Stefanos Tsitsipas. L’aussie, da favorito, perde da favorito l’ultimo torneo dell’anno: a Milano, Jannikdiventa una stella e fa la Storia! FINE TERZO SET 4-2 È FINITA! JANNIKÈ IL NUOVO CAMPIONE DELLEATP FINALS! 40-0 4 CHAMPIONSHIP POINT! ...

