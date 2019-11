LIVE Sinner-de Minaur 4-2 4-1 0-1 | Finale NextGen 2019 in DIRETTA | l’azzurrino domina il

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Parte benissimo in rispostacon il diritto lungolinea. 1-1vince a zero il game. 40-0 Diritto largo di de: l’australiano non trova le giuste misure. 30-0 Attacca ancora l’italiano e giunge a rete: volée basilare ma il lob dell’australiano non funziona. 15-0 Accorcia lo scambioche chiude con il diritto lungolinea. 0-1 Parte meglio l’aussie rispetto ai precedenti set. 40-0 SMASH DI DE! Con rabbia, il #18 al mondo attacca e chiude a rete a volo. 15-0 Ottima prima dell’aussie. INIZIO TERZO SET 21.58 COME STA GIOCANDO! L’italiano vince anche il secondo set delladelleATP Finalsvincendo 4 giochi a 1 il parziale grazie ad un gioco spaziale, senza paura. FINE SECONDO SET 4-1 CHE GRINTA DI! FREDDISSIMO! SECONDO SET ...

