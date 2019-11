LIVE Sinner-de Minaur 4-2 1-0 | Finale NextGen 2019 in DIRETTA | l’azzurrino annulla tre

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 COME STA GIOCANDO! L’italiano attacca con un diritto incrociato, e poi chiude in maniera perfetta a rete. 0-15 Torna a realizzare un punto il #18 al mondo attaccando la rete con la stop volley. 2-0 BREAK! L’italiano continua ad attaccare e denon trova più la bussola:dominante. 0-40 QUATTRO PALLE BREAK!PUO’ SALIRE 2-0! 0-30SHOW! L’italiano continua a giocare in fase offensiva ed attacca la rete dopo un ottimo rovescio. 0-15 RISPOSTA PAZZESCA!gioca in maniera sublime e non lascia giocare de. 1-0 STRAORDINARIO! ANCORA UNA PRIMA VINCENTE! 3 palle breakte eavanti nel secondo set. 40-40 BRAVISSIMO! L’italiano stabilisce un ritmo pazzesco sulla diagonale di rovescio edun’altra palla break. 30-40 Ottima ...

