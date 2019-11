LIVE Nuoto | Nico Sapio 2019 in DIRETTA | finali 9 novembre | Quadarella domina i 800 sl

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48: Caccia al pass europeo per il campione olimpico e vice campione mondiale Marco Orsi nei 100 misti.- Al via assieme al bolognese Zammattio, Brivio, Josa, Geni, Pignatti, Deplano, Pignatton 16.48: Piscopiello vince i 100 rana juniores in 1’09″38 davanti a Ferrara e Togni 16.45: Martina Carraro vince come da pronostico in 1’05″02, non lontana dal recortd italiano, seconda Pilato in 1’05″40, ampiamente personale, terza Fangio in 1’06″01 16.44: A metà gara Carraro, Pilato, Foffi 16.41: Ora i 100 rana donne con Angiolini, Scarcella, Fangio, Carraro, Pilato, Foffi, Morotti e Cavagnoli 16.40: Fabio Scozzoli pareggia il conto con Martinenghi battendo il varesino con 26″14. Grande partenza e grande subacquea èper il romagnolo, 26″20 per Martinenghi, 27″74 per il 16enne ...

