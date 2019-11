Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10: Al via i 200 dorso con Gaetani, Paloni, Paruscio, Burian, Fontana, Rebusco, Montanari, Paietta 17.09: Vicinissimo al record italiano Alberto Razzetti nei 200 farfalla con 1’52″91 che è ampiamente tempo limite per Glasgow, secondo posto per Ponti con 1’55″81, terzo Cseh con 1’58″86 17.02: Tra poco i 200 farfalla con al via Chirico, Boscaro, Freri, Razzetti, Ponti, Bertoldi, Cseh, Goer 17.01: Consiglio con 1’00″92 vince i 100 farfalla donne juniores davanti a Zambelli e Marcacci 16.58: Tutto facile per Ilaria Bianchi chechiudendo in 57″21 davanti a Biasibetti (59″15) e Polieri (59″58) 16.58: A metà gara Bianchi, Biasibetti, Polieri 16.56: Paul, Petronio, Reali, Bianchi, Biasibetti, Valle, Polieri, Menicucci al via nei 100 farfalla 16.54: Marco Orsi ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Nico Sapio 2019 in DIRETTA: finali 9 novembre Quadarella domina i 800 sl. Carraro-Scozzoli: doppietta in… - enricospada2 : #nuoto #swimming #NicoSapio2019 Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti live della seconda giornata del meeting i… - zazoomnews : LIVE Nuoto Nico Sapio 2019 in DIRETTA: finali 9 novembre Quadarella torna negli 800 sl duello Carraro-Pilato nei 10… -