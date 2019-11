LIVE Novara-Conegliano 13-20 | Serie A1 volley femminile in DIRETTA | l’Imoco si avvicina

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-21 Ottima visione di gioco per Vasileva, pallonetto imprendibile. 14-21 Tutto confermato, palla dentro. 14-21 Parallela in extra-rotazione per Sylla,chiama video check. 14-20 Gran spallata di Courtney da posto 2. 13-20 Sylla stampa il pallone sui quattro metri, ancora un time-out per. 13-19 Sette a segno per Veljkovic, altezze siderali. 12-19 Fast monumentale di De Kruijf, gran volo in difesa di De Gennaro. 12-18 Courtney è l’unica attaccante dia passare con continuità. 11-18 Va a referto anche Wolosz, che classe! 11-17 Parallela millimetrica di Vasileva. 10-17 Invasione confermata,vola a +7. 10-17 La panchina diha chiesto un video check. 10-17 Miracolo in difesa di Sansonna, ma c’è stata l’invasione di Hancock. 10-16 Bene Di Iulio da seconda linea. 9-16 Primo tempo ...

