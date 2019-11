LIVE Novara-Conegliano 0-1 | Serie A1 volley femminile in DIRETTA | le padrone di casa ci

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-21 Incredibileeee, difesa vincente di Hancock su Egonu, la palla finisce dritta sulla linea, tre set-point per. 23-21 Mani-out di Vasileva, break importantissimo, fatica ancora Hill. 22-21 Ancora Courtney, grande costanza per lei questa sera. 21-21 Sylla a segno da posto due. 21-20 Non passa il servizio di Wolosz. 20-20 Muro a tetto di Folie su Veljkovic, si torna in parità. 20-19 Egonu è letteralmente incontenibile, non c’è muro o difesa che tenga. 20-18 Courtney sblocca la situazione con una diagonale lunga di tutto rispetto. 19-18 Pipe fantastica di Hill, Sansonna difende la qualunque, mafatica a mettere la palla a terra. 19-17 Mani-out di Egonu, belle difese sia da una parte, che dall’altra. 19-16 Sylla non ci sta e passa sopra il muro avversario. 19-15 Ace di Vasileva,scappa sul +4. 18-15 ...

