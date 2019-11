LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA | risultati sabato 9 novembre Una

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:50 Ancora in dieci in gara, la Wild è ovviamente favorita. 21:47 La gara riprende con le 16 atlete ancora in gioco. 21:45 Un vero peccato per la ciclista azzurra che stava disputando un’omnium di tutto rispetto, ora le auguriamo una veloce guarigione. 21:44 Si rialza Guazzini che però non continuerà la gara. Tiriamo comunque un sospiro di sollievo perché sembra nulla di grave. 21:42 La Martins che era caduta insieme a Guazzini si è rialzata, mentre la nostra atleta è ancora a terra dolorante allo sterno. 21:41 NOOOOOOOOOOOOO!!! CADUTA GUAZZINI!! Gara neutralizzata. 21:40 Bene ora Guazzini che si ritrova a metà gruppo, sono in gara ancora 17 atlete. 21:39 Subito un’eliminazione importante, la francese Damay termina penultima. La nostra Guazzini deve risalire, sta rischiando un po’ troppo. 21:36 Partita ...

