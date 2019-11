LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA | risultati sabato 9 novembre in

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : l’Italia mette paura alla Danimarca - ma è seconda! Ottime terze le donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Momento di premiazioni qui a Glasgow ora, con il quartetto azzurro dell’inseguimento maschile che sale sul secondo gradino del podio dopo una grandissima prestazione. 21:45 Dopo che il cronometro aveva annunciato un clamoroso pari merito, un aggiornamento nei tempi stabilisce che è la Russia a trionfare per soli tre millesimi in 32.789. 21:43 Tutto pronto per la finalissima di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : azzurre terze - a breve la finale Italia-Danimarca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:03 Netto trionfo della Gran Bretagna, con il crono di 42.497, che vola nella finale per il primo posto contro i Paesi Bassi. Nella finale per il terzo posto si affronteranno invece Francia e Beat Cycling Club. 21:01 A chiudere il programma di questa team sprint, la Gran Bretagna sfiderà la Polonia nella quarta batteria. 21:00 Il terzetto francese prevale con il tempo di 42.922, dopo che ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : terzo posto per il quartetto femminile - attesa per la finale dell’inseguimento maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 terzo postoOOO! L’Italia chiude in 4’19”469, davanti alle francesi che fermano il cronometro a 4’19”868. 20.37 Italia avanti di 3 decimi all’ultima tornata. 20.35 Al secondo chilometro ancora avanti le azzurre. 20.34 Il primo chilometro sorride all’Italia, avanti di due decimi. 20.33 In pista Silvia Valsecchi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : attesa per gli inseguimenti - l’Italia sfida la Danimarca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Il tempo di Jessica Dietz è 4’06”354. 20.07 Ricordiamo che la categoria B è quella riservata ai non vedenti. Si corre in tandem, con il pilota che ha un importante ruolo nel condurre la compagna. 20.05 La prima a scendere in pista è la tedesca Jessica Dietz, guidata dal pilota Rahtman. 20.00 La prima gara in programma è, però, quella dell’inseguimento femminile ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : Italia in finale nell’inseguimento maschile - aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Buonasera a tutti gli appassionati di Ciclismo. Quasi tutto pronto a Glasgow per l’inizio della sessione serale della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020. Italia COLOSSALE: RECORD NAZIONALE NEL QUARTETTO maschile, AZZURRI IN finale! AZZURRE IN finale PER IL TERZO POSTO NELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : Italia in finale nell’inseguimento maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia COLOSSALE: RECORD NAZIONALE NEL QUARTETTO maschile, AZZURRI IN finale! AZZURRE IN finale PER IL TERZO POSTO NELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il riepilogo della giornata di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, di scena a Glasgow (Scozia), presso ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : Italia all’assalto del podio negli inseguimenti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il riepilogo della giornata di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, di scena a Glasgow (Scozia), presso il “Sir Chris Hoy Velodrome”. Dopo la giornata inaugurale di ieri, stasera si entra finalmente nel vivo della competizione, con ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Secondo posto per Letizia Paternoster nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui l’ultima giornata di gare della tappa di Minsk della Coppa del mondo di Ciclismo su pista. Molti gli azzurri che sono riusciti a mettersi in luce. Di certo rimarrà negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati il record del mondo di Filippo Ganna. 17.38 Vince ancora Harrie Lavreysen e trionfa nella tappa di Coppa del mondo di Minsk. 17.36 Ci siamo è il momento ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Secondo posto per Letizia Paternoster nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 L’ultimo sprint è stato vinto dall’indomita Dideriksen, seguita dalla francese Capponi e dalla polacca Pikulik. 17.30 Secondo posto PER Letizia Paternoster!!!! L’azzurra si piazza alle spalle di Jennifer Valente. 17.28 Quando manca l’ultimo sprint la classifica parziale è la seguente: Jennifer Valente prima con 130 punti, seconda la nostra Letizia Paternoster con ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Letizia Paternoster in lotta per la vittoria nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Il programma prevede al termine della gara Sprint maschile l’ultima prova dell’Omnium femminile ovvero la gara a punti. La nostra Letizia Paternoster è seconda nella classifica generale parziale. 16.58 C’è grande attesa per la terza e decisiva sfida tra il campione del mondo Harrie Lavreysen e quello europeo Jeffrey Hoogland. 16.53 Harrie Lavreysen conquista il secondo ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Letizia Paternoster in lotta per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 E’ il momento della finale Sprint maschile. Si inizia con la sfida per il terzo posto tra l’atleta dei Paesi Bassi Matthijs Büchli e il francese Sebastien Vigier. 16.27 Vince la gara del Keirin femminile la tedesca Emma Hinze, seconda la francese Mathilde Gros, terza la sudcoreana Lee Hye-jin. 16.23 Vince la finale 7/12 posto la tedesca Lea Sophie Friedrich, ottava ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Viviani e Consonni impegnati ora nella Madison : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Anche la Spagna guadagna il giro e va al terzo posto, 41 punti per la coppia iberica. La Danimarca vince uno sprint e allunga in testa portandosi a quota 52 punti. 15.48 Guadagna un giro anche il Belgio che si porta in terza posizione a 34 punti. 15.46 Mancano solo 23 giri alla fine. 15.45 Giro guadagnato anche dalla Francia che si porta a 41 punti. I Paesi Bassi vincono uno sprint e ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Paternoster in gara ora nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Nella seconda batteria del Keirin femminile si qualificano la coreana Hyejin Lee, la tedesca Emma Hinze e la francese Mathilde Gros. 14.26 Le prime tre qualificate alla finale del Keirin femminile sono: Sarah Lee Wai Sze, da Hong Kong, la colombiana Martha Bayona Pineda e la cinese Tianshi Zong. Ora tocca alle ragazze della seconda batteria. 14.23 Il secondo round della velocità maschile ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 E’ la statunitense Jennifer Valente a vincere la prova. Seconda la britannica Laura Kenny e terza una bravissima Letizia Paternoster. 14.09 10 giri alla fine dello Scratch, per ora la situazione è lineare. 14.06 In gara, per l’Italia, Letizia Paternoster. 14.05 E’ iniziata ora la prima prova dell’Omnium femminile, vale a dire lo Scratch. 14.03 In programma, in ...