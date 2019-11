LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA | risultati sabato 9 novembre I

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:14 Nella prima corsa Fukaya batte Rudyk per il terzo posto e Lavreysen regola Hoogland nella lotta per il primo posto. Più tardi il secondo atto. 22:11 Chiuderanno il programma le finali della sprint maschile e la gara a punti dell’omnium femminile. 22:08 Vittoria al photofinish della britannica Marchant sulla tedesca Hinze. Terza la francese Gros, mentre la nostra Bissolati chiude sesta e ultima. 22:06 Cominciata la gara! 22:05 Ora la finalissima: tutti a fare il tifo per la nostra Bissolati. 22:03 Settimo posto per l’australiana Ward che chiude davanti a Lee e alla tedesca Friedrich. 22:01 Cominciata la finale per il settimo posto. 21:58 Ora il momento importante per i nostri colori: le finali del keirin femminile con in gara per la vittoria la nostra Bissolati. 21:56 Vince Wild che batte nettamente Pikulik. 21:55 ...

